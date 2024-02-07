ΗΠΑ: Οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν 6 πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι «υποστηριζόμενοι από το Ιράν παραστρατιωτικοί Χούθι» εκτόξευσαν χθες Τρίτη «έξι βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜs)» από περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν προς την κατεύθυνση «της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν», συνόψισε σήμερα μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι τρεις από τους πυραύλους αυτούς είχαν στόχο το MV Star Nasia, ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, που διερχόταν από τον Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με τη CENTCOM. Το πλήρωμα του σκάφους «ανέφερε πως σημειώθηκε έκρηξη κοντά του», προκαλώντας ήσσονες ζημιές, αλλά κανέναν τραυματισμό. Κατόπιν, δεύτερος πύραυλος έπεσε στο νερό χωρίς να επηρεάσει το πλοίο, ενώ τρίτος πύραυλος καταρρίφθηκε από το USS Laboon (DDG 58), κατά την ίδια πηγή, που διαβεβαίωσε ότι το Star Nasia παραμένει αξιόπλοο και «συνεχίζει» το ταξίδι προς τον προορισμό του.

Οι άλλοι τρεις ASBΜs εκτοξεύθηκαν «πιθανόν» εναντίον του MV Morning Tide, φορτηγό πλοίο βρετανικής ιδιοκτησίας, υπό σημαία νήσων Μπαρμπάντος, καθώς κινείτο «στη νότια Ερυθρά Θάλασσα», όμως έπεσαν στο νερό, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ούτε ζημιές, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM.

Το σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλά, πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, Χούθι, εξαπολύει επιθέσεις από τον Νοέμβριο εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτό συνδέονται με το Ισραήλ για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, υπό πολιορκία και βομβαρδισμούς του Ισραήλ για τέσσερις μήνες.

Παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και συμμάχων τους πολλαπλασίασαν έκτοτε τις επιχειρήσεις τους στην Υεμένη και στα ανοικτά της εμπόλεμης χώρας για να προστατεύσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τη δράση τους, οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

