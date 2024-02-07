Ο Μπάιντεν δεν θα αντιμετωπίσει ποινική δίωξη για τον τρόπο που χειρίστηκε απόρρητα έγγραφα

Πόρισμα που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα και συνέταξε αμερικανός ειδικός εισαγγελέας επικρίνει τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και συνεργάτες του μεν, αλλά δεν εισηγείται την άσκηση ποινικών διώξεων, ανέφερε χθες Τρίτη η Washington Post.

Το πολυαναμενόμενο πόρισμα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ —που είναι Ρεπουμπλικάνος— αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα εντός ημερών, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο κ. Χουρ ονομάστηκε ειδικός εισαγγελέας από τον υπουργό Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ πέρυσι, αφού το 2022 βρέθηκαν έγγραφα που έφεραν διαβάθμιση «άκρως απόρρητο», αναγόμενα στην περίοδο που ο κ. Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος, στην κατοικία του Δημοκρατικού προέδρου στο Ντέλαγουερ και σε γραφείο που χρησιμοποιούσε παλαιότερα.

Ο προκάτοχός του στην προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, μεγάλο φαβορί στην τρέχουσα εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης για τον Λευκό Οίκο —προεξοφλείται νέα αναμέτρηση Τραμπ/Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ την 5η Νοεμβρίου—, αντιμετωπίζει απεναντίας ποινικές διώξεις για τον τρόπο που χειρίστηκε διαβαθμισμένα έγγραφα.

Ο κ. Τραμπ, 77 ετών, δηλώνει αθώος.

Τού ασκήθηκαν διώκεις κατόπιν εισήγησης άλλου ειδικού εισαγγελέα, του Τζακ Σμιθ· κατηγορείται πως έθεσε σε κίνδυνο την αμερικανική εθνική ασφάλεια διατηρώντας στην κατοχή του άκρως απόρρητα έγγραφα, που μεταξύ άλλων αφορούσαν το πυρηνικό οπλοστάσιο, αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος είχε τα έγγραφα —ανάμεσά τους φακέλους προερχόμενους από το Πεντάγωνο και τη CIA— στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κάποια θεάθηκαν σκορπισμένα σε πάτωμα.

Σε ό,τι αφορά τον Δημοκρατικό πρόεδρο, ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «λάθος», αναφέρθηκε σε έγγραφα που είχαν παρθεί από «απροσεξία».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Πόουστ, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δυο υποθέσεις. Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, στην υπόθεση Μπάιντεν γίνεται λόγος για λιγότερα από 20 διαβαθμισμένα έγγραφα, ενώ στην υπόθεση Τραμπ για περίπου 300.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

