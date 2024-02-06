Σε μία ακόμη κίνηση προς τους αγρότες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε σήμερα την χαριστική βολή σε νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη μπλοκάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα τον περιορισμό της χρήσης των παρασιτοκτόνων.

Στοιχείο-κλειδί του Πράσινου Συμφώνου, το νομοσχέδιο είχε προταθεί τον Ιούνιο 2022 από τις Βρυξέλλες προβλέποντας δεσμευτικού χαρακτήρα στόχους για την μείωση κατά το ήμισυ μέχρι το 2030 της χρήσης των χημικών παρασιτοκτόνων και των κινδύνων που προέρχονται από αυτά στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε σχέση με την περίοδο 2015-2017.

Η πρόταση «έγινε σύμβολο πόλωσης», δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η πρόεδρος της Κομισιόν, την ώρα που οργισμένοι αγρότες καταγγέλλουν εδώ και εβδομάδες τις οικολογικές ρυθμίσεις που χαρακτηρίζουν υπερβολικές.

Το νομοσχέδιο «απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει πρόοδος στο Συμβούλιο. Θα προτείνω στο σώμα των Επιτρόπων να αποσυρθεί η πρόταση αυτή», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το θέμα παραμένει επίκαιρο», αλλά «για να προχωρήσουμε απαιτείται περισσότερος διάλογος και διαφορετική προσέγγιση. Η Κομισιόν θα μπορούσε να κάνει νέα πρόταση, πολύ πιο ώριμη, με την συμμετοχή των ενδιαφερομένων πλευρών», είπε χωρίς να δώσει καμία χρονική ένδειξη.

«Οι αγρότες χρειάζονται οικονομικούς λόγους για να υιοθετήσουν μέτρα προστασίας της φύσης, ίσως δεν τους έχουμε εκθέσει αυτούς του λόγους κατά πειστικό τρόπο», είπε.

Η Copa-Cogeca, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες αγροτικές ενώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είχε καταδικάσει «ένα καθαρά ιδεολογικό κείμενο, κακοσχεδιασμένο, μη ρεαλιστικό και χωρίς χρηματοδότηση».

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κροο, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εξέφρασε ικανοποίηση για την απόσυρση του νομοσχεδίου:«Είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο πλευρό μας τους αγρότες για ένα βιώσιμο μέλλον της γεωργίας. Ο διάλογος συνεχίζεται», είπε.

Χωρίς νόημα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απορρίψει την πρόταση για τα παρασιτοκτόνα στο τέλος του Νοεμβρίου έπειτα από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που στέρησαν από το κείμενο την ουσία του με στόχο να απαλλαγεί ο αγροτικός κόσμος από δεσμεύσεις που θεωρήθηκαν ανεδαφικές.

Η κίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά σπάνια και ισοδυναμεί με ντε φάκτο ενταφιασμό του νομοσχεδίου λίγους μήνες πριν από την ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2024, ενώ το Πράσινο Σύμφωνο της Ενωσης έχει μεταβληθεί σε φάντασμα.

Θεωρητικά, οι υπουργοί Γεωργίας θα μπορούσαν να συνεχίσουν να συζητούν το κείμενο, αλλά στην πράξη οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους 27 είχαν βαλτώσει καθώς πολλά κράτη ανησυχούσαν για τις επιπτώσεις του στις αποδόσεις τις παραγωγής και στην επισιτιστική κυριαρχία.

«Το κείμενο προέβλεπε μειώσεις (της παραγωγής) και αυτό δεν είχε νόημα. Χάρη στην δική μας δουλειά, η πρόταση αυτή πετάχτηκε», δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέρνερ.

«Θα παραμείνουμε το κόμμα των αγροτών, βρισκόμαστε στο πλευρό σας», πρόσθεσε, καθώς η ευρωπαϊκή δεξιά μετατρέπει το θέμα σε κεντρικό επιχείρημα της προεκλογικής εκστρατείας.

Η απόσυρση του νομοσχεδίου ανακοινώνεται λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση ευρωπαϊκού οδικού χάρτη στο πλαίσιο του οποίου οι Βρυξέλλες προτείνουν κλιματικό στόχο για το 2040 που σχετικά προστατεύει τον γεωργικό τομέα (11% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου).

Πολωμένη συζήτηση

Απέναντι στις παρελάσεις των τρακτέρ και τους αποκλεισμούς των δρόμων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι Βρυξέλλες πληθαίνουν τις κινήσεις απέναντι στους αγρότες.

Η Κομισιόν πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να χορηγήσει μερική εξαίρεση από τις υποχρεώσεις της αγρανάπαυσης και να περιορίσει τις εισαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων, δύο από τα βασικά θέματα των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, υποσχέθηκε «απλοποίηση» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Παράλληλα παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την συνομολόγηση της εμπορικής συμφωνίας Mercosur με τις χώρες της νότιας Αμερικής, που αποτελεί κόκκινη γραμμή για τους αγρότες ορισμένων χωρών μελών.

Ηδη τον περασμένο χρόνο, οι Βρυξέλλες απέσυραν νομοσχέδιο για τις ετικέτες των προϊόντων διατροφής που προκαλούσε την αγανάκτηση του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε εκ νέου ότι κατανοεί την οργή των αγροτών.

«Πρέπει να ξεπεράσουμε την πολωμένη συζήτηση, να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη (...) Πρέπει να αποφύγουμε να επιρρίπτουμε ο ένας στον άλλο την ευθύνη και να αναζητήσουμε μαζί λύσεις στα προβλήματα», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν που είναι πιθανόν να είναι υποψήφια για δεύτερη θητεία μετά τις εκλογές του Ιουνίου.

