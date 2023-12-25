Στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τους καθολικούς πιστούς - στο μπαλκόνι του Βατικανού μπροστά σε πλήθος κόσμου - ο ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε, κυρίως, στη Μέση Ανατολή και στην ανάγκη να επιτευχθεί ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους.

Πιο αναλυτικά, ο ποντίφικας τόνισε: «αγκαλιάζω τον πληθυσμό του Ισραήλ, της Παλαιστίνης και, ιδίως, των χριστιανικών κοινοτήτων της Γάζας και των Αγίων Τόπων». Φέρω στην καρδιά μου τον πόνο για την αποτρόπαιη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και ανανεώνω την αποφασιστική έκκλησή μου για απελευθέρωση όσων κρατούνται ακόμη σε ομηρία».

Ο πάπας ζήτησε να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «με τον τρομακτικό αριθμό αθώων θυμάτων που προκαλούν» και να επιτραπεί άμεσα η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Φραγκίσκος τάχθηκε ανοικτά, παράλληλα, υπέρ ενός ειλικρινούς διαλόγου, ο οποίος να μπορέσει να οδηγήσει σε επίλυση του Παλαιστινιακού, με ουσιαστική πολιτική βούληση και με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας.

Ζήτησε, επίσης, να μπορέσει να πληροφορηθεί, η διεθνής κοινή γνώμη, σχετικά με τα συμφέροντα και τα τεράστια ποσά που κρύβονται πίσω από τους πολέμους, με την συνεχή παραγωγή όπλων.

«Κοιτώντας τον νεογέννητο Ιησού, ικετεύω να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία. Ανανεώνουμε την πνευματική και ανθρώπινη εγγύτητά μας στον δοκιμαζόμενο λαό της ώστε, με τη στήριξη του καθ΄ ενός μας, να μπορέσει να αισθανθεί, με ουσιαστικό τρόπο, την αγάπη του Θεού», υπογράμμισε ο Αργεντινός πάπας.

Ο Φραγκίσκος, στο μήνυμά του, ζήτησε ειρήνη για το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, ευχήθηκε να ξεπεράσει, ο Λίβανος, τη φάση αστάθειας που διέρχεται ενώ αναφέρθηκε και στους λαούς της Συρίας και της Υεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν να υποφέρουν.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Αφρική, επίσης, ο ποντίφικας τόνισε: «δεν ξεχνάμε τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που προκαλούν καταστροφές στην περιοχή του Σαχέλ, στο Κέρας της Αφρικής, στο Σουδάν, αλλά και στο Καμερούν, στη Δημοκρατία του Κονγκό και στο Νότιο Σουδάν».

«Ο Ιός του Κυρίου, ο οποίος έγινε ταπεινό παιδί, ας προσφέρει την αναγκαία έμπνευση στις πολιτικές αρχές και σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως της αμερικανικής ηπείρου, ώστε να μπορέσουν να βρουν κατάλληλες λύσεις για να ξεπεραστούν οι πολιτικές και κοινωνικές διαφορές, να πολεμήσουν κατά των μορφών φτώχειας που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, να απαλείψουν τις ανισότητες και να αντιμετωπίσουν το οδυνηρό φαινόμενο των μεταναστεύσεων.

Από τη φάτνη, ο Ιησούς μας ζητά να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν: φωνή στους αμάχους, σε όσους πεθαίνουν λόγω έλλειψης νερού και ψωμιού, φωνή σε όσους δεν καταφέρνουν να βρουν δουλειά ή την έχασαν. Φωνή σε όσους είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνονται από την πατρίδα τους, σ' αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους, με εξαντλητικά ταξίδια, στο έλεος διακινητών χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

