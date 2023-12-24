Ο Ναός της Γέννησης στην Βηθλεέμ, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Φέτος, στον χώρο όπου θα έπρεπε να συγκεντρώνονται προσκυνητές απ’ όλον τον κόσμο, υπάρχουν μόνο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η Βηθλεέμ, συνήθως γεμάτη με τουρίστες και προσκυνητές αυτήν την εποχή του χρόνου, είναι έρημη. Τα ξενοδοχεία είναι άδεια, κάποια δεν άνοιξαν καθόλου.

Μέσα στον ναό προσέυχοντια μόνο ελάχιστοι, ντόπιοι χριστιανοί κάτοικοι.

Εξω από τον Ναό της Γέννησης, μία συγκλονιστική φάτνη έχει στηθεί, που απεικονίζει όλη τη φρίκη του πολέμου στη Γάζα.

Μαύρες οι φιγούρες της Μαρίας και του Ιωσήφ, και το άγιο βρέφος τυλιγμένο σε λευκό σάβανο, φόρος τιμής στα νεκρά παιδιά, θύματα του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στον παλαιστινικό θύλακα.

Η σκηνή της φάτνης με ερείπια τριγύρω που συμβολίζουν την καταστροφή στη Γάζα και λευκά σεντόνια που αναφέρονται στους νεκρούς αμάχους, έχει στηθεί στην πλατεία Manger δίπλα στην εκκλησία της Γέννησης.

Ούτε έλατο, ούτε φώτα φέτος στην πόλη: οι θρησκευτικές αρχές, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας, αποκήρυξαν κάθε «άχρηστο εορτασμό».

Εξάλλου, η Δυτική Όχθη βιώνει και αυτή μια έκρηξη βίας, με περισσότερους από 290 Παλαιστίνιους νεκρούς από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών ή εποίκων μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν να περιοριστεί ο εορτασμός μόνο σε θρησκευτικό επίπεδο, με τη μεσονύχτια λειτουργία.

«Ο πόλεμος τα σταμάτησε όλα», εξήγησε ο έμπορος Άμπουντ Σούμποχ, αναφερόμενος στις σφοδρές συγκρούσεις που μαίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια προοπτική για κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

