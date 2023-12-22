Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα για την παροχή βοήθειας στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα για την παροχή βοήθειας στη Γάζα με 13 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και δύο αποχές.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ απείχαν από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος.

Μιλώντας μετά την ψηφοφορία, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ είπε: «Αυτό το ψήφισμα μιλά για τη σοβαρότητα αυτής της κρίσης και μας καλεί να κάνουμε περισσότερα».

«Αυτό το ψήφισμα θέτει το βάρος του Συμβουλίου Ασφαλείας σε αυτές τις προσπάθειες και τις ενισχύει καλώντας για το διορισμό ενός ανώτερου αξιωματούχου του ΟΗΕ που θα εργαστεί για να επισπεύσει την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε κλίμακα και με σταθερό τρόπο», πρόσθεσε.

Η απόφαση αυή έρχεται την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε την επέκταση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στο κέντρο της Γάζας. Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διέταξαν σήμερα Παρασκευή τους κατοίκους του προσφυγικού καταυλισμού Al-Bureij στο Deir al-Balah και σε πολλές άλλες περιοχές στην κεντρική Γάζα να μετακινηθούν σε καταφύγια για ασφάλεια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας χερσαίας επιχείρησης προς το κέντρο.

Η στρατιωτική επιχείρηση μέχρι στιγμής είχε επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη βόρεια Γάζα και σε τμήματα της νότιας πλευράς της λωρίδας.

Πηγή: skai.gr

