Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε, και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, από πυρά που προήλθαν από το έδαφος του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός. Oνομαζόταν Αμίντ Χοντ Ζιν, ήταν 19 χρονών, και ανήκε στο 71ο Τάγμα της 188ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας έχοντας το βαθμό του λοχία.

Οι δύο στρατιώτες χτυπήθηκαν από πυρά που προήλθαν από τον Λίβανο κατά τη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στην περιοχή Στούλα, κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ισραηλινός στρατός και λιβανέζικες ένοπλες οργανώσεις ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά πυρά κατά μήκος των συνόρων μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του εβραϊκού κράτους και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

