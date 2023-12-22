Ο Γιεβγκένι Φόμιτσεφ, επικεφαλής της εταιρείας που κατασκευάζει συστήματα πλοήγησης για το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας, συνελήφθη στην Μόσχα με τις κατηγορίες της εκτεταμένης απάτης, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο δυνάμεις επιβολής του νόμου.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας NPP Geophysics-Cosmos, όλα σχεδόν τα ρωσικά διαστημόπλοια χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της.
- Συγκλονιστικά βίντεο: Κρουαζιερόπλοιο θυμίζει «παιχνίδι» σε τρικυμία, πριν ένα τεράστιο κύμα κόψει το ρεύμα
- Κίνα: Γιατρός γρονθοκόπησε ασθενή κατά τη διάρκεια επέμβασης επειδή… κουνήθηκε - Δείτε βίντεο
- Πράγα: Όπλο του 24χρονου συνδέεται με τη δολοφονία ενός πατέρα και της δύο μηνών κόρης του στο Klanovicky - Τι έδειξε η βαλλιστική
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.