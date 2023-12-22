Ο Γιεβγκένι Φόμιτσεφ, επικεφαλής της εταιρείας που κατασκευάζει συστήματα πλοήγησης για το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας, συνελήφθη στην Μόσχα με τις κατηγορίες της εκτεταμένης απάτης, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας NPP Geophysics-Cosmos, όλα σχεδόν τα ρωσικά διαστημόπλοια χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

