Αεροσκάφος με 303 Ινδούς καθηλώθηκε στη Γαλλία λόγω «υποψίας για εμπορία ανθρώπων»

Αεροσκάφος που μετέφερε 303 Ινδούς επιβάτες και επρόκειτο να συνδέσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη Νικαράγουα έχει καθηλωθεί από την Πέμπτη στη Γαλλία λόγω «υποψίας για εμπορία ανθρώπων», ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του κράτους και η εισαγγελία του Παρισιού, η οποία άρχισε τη διενέργεια έρευνας.

Η καθήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια «μιας ανώνυμης προειδοποίησης» σύμφωνα με την οποία το αεροσκάφος αυτό «μετέφερε Ινδούς επιβάτες που ενδέχεται να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων», υπογράμμισε η εισαγγελία.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, η οποία διευκρινίζει ότι το αεροσκάφος σταμάτησε στη Γαλλία για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, αυτοί οι Ινδοί επιβάτες μπορεί να ήθελαν να πάνε στην κεντρική Αμερική για να επιχειρήσουν στη συνέχεια να εισέλθουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Έρευνα είναι σε εξέλιξη «για να εξακριβωθεί εάν στοιχεία θα επιβεβαιώσουν την υποψία της εμπορίας ανθρώπων σε οργανωμένη συμμορία, έγκλημα που επισύρει ποινή 20 ετών κάθειρξης και πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ευρώ», πρόσθεσε η εισαγγελία.

«Ακροάσεις και εξακρίβωση των συνθηκών και των στόχων μεταφοράς των επιβατών» είναι σε εξέλιξη, διευκρινίζει η εισαγγελία.

Ο νομός της Μαρν, στη βορειοανατολική Γαλλία, δήλωσε ότι η πτήση αυτή, της ρουμανικης εταιρίας Legend Airlines, «παραμένει καθηλωμένη στον ασφαλτοτάπητα του αεροδρομίου Βατρί μετά την προσγείωσή του το απόγευμα της Πέμπτης» και την επέμβαση της χωροφυλακής των αερομεταφορών στο αεροσκάφος.

Η νομαρχία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το αεροσκάφος παραμένει σήμερα το απόγευμα καθηλωμένο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

