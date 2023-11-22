Τα τέσσερα μέλη του γυναικείου συγκροτήματος της K-pop Blackpink τιμήθηκαν σήμερα με μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στη Βρετανία, από τον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο Γ', ως αναγνώριση για τη δέσμευσή τους στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

The King, joined by The President and First Lady of the Republic of Korea, has welcomed @BLACKPINK to Buckingham Palace, as they are awarded Honorary MBEs. 🎖️



The K-Pop band have been awarded the honours in recognition of their role as Advocates for the COP26 Summit in Glasgow. pic.twitter.com/8xeD4zWP3J November 22, 2023

Οι τέσσερις τραγουδίστριες, Τζένι Κιμ, Τζίσου Κιμ, Λαλίσα «Λίσα» Μανόμπαν και Ροζάν «Ροσέ» Παρκ, έγιναν μέλη του Τάγματος της βρετανικής Αυτοκρατορίας από τον Κάρολο, κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γεόλ και της συζύγου του Κιμ Κέον Χι, οι οποίοι βρίσκονται σε επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο.

Σε ένα δελτίο τύπου, το βρετανικό παλάτι εξήγησε ότι επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση των τεσσάρων καλλιτεχνών, κατά τη Σύνοδο COP26, η οποία διεξήχθη στη Γλασκώβη της Σκοτίας, το 2021.

«Το συγκρότημα ενθάρρυνε εκατομμύρια νέους να ενδιαφερθούν για την Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή», επισημαίνει το παλάτι.

Το 2021, τα μέλη των Blackpink, τις οποίες «ακολουθούν» εκατομμύρια άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσαν σειρά από βίντεο με τα οποία ενθάρρυναν τους νέους να ενημερωθούν για την κλιματική αλλαγή.

Ο πρίγκιπας Κάρολος έχει δεσμευτεί στη μάχη για τη διάσωση του περιβάλλοντος εδώ και χρόνια κι είχε εκφωνήσει την ομιλία με την οποία ξεκίναγαν οι εργασίες της COP26 στη Γλασκώβη.

Θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα διεξαχθεί η COP28.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

