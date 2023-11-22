Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα (δεξιά στη φωτό με Νετανιάχου), έφτασε στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, την Τετάρτη για να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τους ομήρους αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Τις τελευταίες ημέρες, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται επίσης στο Κατάρ, οι οποίοι εργάζονται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο Μπαρνέα αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι για να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας για τους ομήρους που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή αύριο Πέμπτη το πρωί.

«Το ταξίδι (σ.σ του επικεφαλής της Μοσάντ) καταδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες που το Ισραήλ θέλει να επιλύσει, παρόλο που οι (εμπλεκόμες) πλευρές έχουν επισήμως εγκρίνει τη συμφωνία» σχολιάζει ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla.

Ερωτήματα προφανώς παραμένουν σχετικά με τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα απελευθερωθούν οι όμηροι, καθώς και την έναρξη της ώρας κατάπαυσης του πυρός. Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, ενώ το Ισραήλ δεν έχει ακόμη διευκρινίσει την ώρα.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την ώρα έναρξης στις 10 π.μ. στο CNN, αλλά ένας άλλος διευκρίνισε στο Walla ότι «θα οριστικοποιηθεί μόνο στη συνάντηση του Μπαρνέα στη Ντόχα».

Ο Μπαρνέα θα συνοδεύεται από τον Νιτζάν Άλον, ο οποίος διατηρεί το χαρτοφυλάκιο για τους ομήρους για τους IDF.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.