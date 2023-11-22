Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα το Ισραήλ και η Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 150 Παλαιστινίων κρατουμένων θα επαναληφθεί αργότερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αξιωματούχος, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε πως αυτό θα σημαίνει την απελευθέρωση 100 συνολικά από τους περίπου 240 ανθρώπους που συνέλαβε η Χαμάς στη διάρκεια της πολυαίμακτης επίθεσής της στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει συνολικά 300 Παλαιστίνιους κρατούμενους σε δύο ανταλλαγές -- αριθμός που αντιστοιχεί στον κατάλογο με γυναίκες και έφηβους άρρενες κρατουμένους που δημοσιοποίησε σήμερα ως υποψηφίους.

Ως τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας, η εφαρμογή της οποίας αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη, το Ισραήλ θα κάνει μια παύση στον πόλεμό του στη Γάζα που διαρκεί σχεδόν επτά εβδομάδες προκειμένου να καταστεί δυνατή η κλιμακωτή ανάκτηση των 50 ομήρων --όλες γυναίκες ή παιδιά-- και η είσοδος βοήθειας για τους Παλαιστίνιους.

"Η δεύτερη ομάδα θα ακολουθήσει την πρώτη ομάδα. Θα χρειαστούν τέσσερις ή πέντε ημέρες για να οργανωθεί αυτό και θα περιλαμβάνει 50 Ισραηλινούς (ομήρους) με αντάλλαγμα 150 Παλαιστινίους (κρατουμένους), δήλωσε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος. Είπε πως στους κρατουμένους θα περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά και οι προϋποθέσεις θα είναι οι ίδιες.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν επιβεβαίωσαν άμεσα αυτή την πληροφορία. Όμως το Ισραήλ έχει προσφερθεί, με δήλωση του υπουργικού συμβουλίου, να παρατείνει την παύση κατά μία ημέρα για κάθε επιπλέον 10 ομήρους που θα παραδίδονται από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

