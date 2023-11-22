Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Βασιλιάς Κάρολος φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία για να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας - Φωτογραφίες

Ο Βρετανός γαλαζοαίματος επέλεξε να φορέσει γραβάτα με μικρές ελληνικές σημαίες

κάρολος

Γραβάτα με την ελληνική σημαία φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας για την υποδοχή του προέδρου της Νότιας Κορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

καρολος

Ο Βρετανός γαλαζοαίματος επέλεξε να φορέσει γραβάτα με μικρές ελληνικές σημαίες, την οποία είχε φορέσει τον Οκτώβρη για το ταξίδι του στην Κένυα.

καρολος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Βασιλιάς Καρολος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark