Γραβάτα με την ελληνική σημαία φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας για την υποδοχή του προέδρου της Νότιας Κορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βρετανός γαλαζοαίματος επέλεξε να φορέσει γραβάτα με μικρές ελληνικές σημαίες, την οποία είχε φορέσει τον Οκτώβρη για το ταξίδι του στην Κένυα.

Πηγή: skai.gr

