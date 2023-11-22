Γραβάτα με την ελληνική σημαία φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας για την υποδοχή του προέδρου της Νότιας Κορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Βρετανός γαλαζοαίματος επέλεξε να φορέσει γραβάτα με μικρές ελληνικές σημαίες, την οποία είχε φορέσει τον Οκτώβρη για το ταξίδι του στην Κένυα.
Πηγή: skai.gr
- Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους που κρατά η Χαμάς - Ανάμεσά τους και 40 παιδιά
- Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Είναι ο πιο «σέξι φαλακρός άνδρας στον κόσμο» για το 2023, σύμφωνα με έρευνα ιστοσελίδας
- Όλο το παρασκήνιο: Οι μυστικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία του Ισραήλ με τη Χαμάς - Ο ρόλος της CIA και της Μοσάντ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.