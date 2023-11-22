Οι αρχές ταυτοποίησαν τη σορό της Σάνι Γκάμπεϊ, 25 ετών, η οποία ήταν αγνοούμενη και πίστευαν ότι βρισκόταν ανάμεσα στους ομήρους.

Η Γκάμπει από το Yokne'am, εργαζόταν στο φεστιβάλ Supernova και εθεάθη για τελευταία φορά να καταφεύγει σε ένα αστυνομικό τμήμα, αφού είχε πυροβοληθεί στο πόδι. Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να αναγνωριστεί η σορός της.

Η κοπέλα, η οποία είχε πρόσφατα αποφοιτήσει από τη νομική, είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα της στις 6:40 π.μ., λέγοντάς της για την πυραυλική επίθεση και ρωτώντας την τι έπρεπε να κάνει, όπως ανέφερε ο μεγαλύτερος αδερφό της, Αβιελ Γκάμπεϊ.

Η Γκάμπεϊ ήταν στο αυτοκίνητό της εκείνη τη στιγμή και η μητέρα της της είπε να βρει ένα ασφαλές μέρος. Βρήκε ένα καταφύγιο κοντά στο Kibbutz Alumim και πήγε εκεί, χωρίς να γνωρίζει ακόμη ότι εκτός από τους πυραύλους υπήρχαν τρομοκράτες που πυροβολούσαν τους παρευρισκόμενους.

Οι ένοπλοι της Χαμάς πέταξαν χειροβομβίδες στο καταφύγιο, σύμφωνα με δύο φίλους της κοπέλας που έμειναν στο καταφύγιο και επέζησαν, χάνοντας ωστόσο τα άκρα τους. Η Γκάμπεϊ βγήκε από το καταφύγιο και φάνηκε να επέστρεψε στο αυτοκίνητό της, όπου δέχτηκε πυροβολισμούς για να οδηγηθεί στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο αστυνομικό τμήμα.

Το αστυνομικό τμήμα αργότερα δέχτηκε επίθεση από τη Χαμάς και έκτοτε παρέμενε άγνωστη η τύχη της κοπέλας.



Πηγή: skai.gr

