Το πλήρωμα του St. Nikolas επισκέφθηκε ο ασφαλιστικός εκπρόσωπος της εταιρείας

Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου Μ/Τ ST. NIKOLAS επισκέφθηκε σήμερα, μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, ο τοπικός ανταποκριτής του ασφαλιστικού φορέα (P&I Club) της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου Empire Navigation Inc.

Το ST. NIKOLAS παραμένει στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

Οπως αναφέρεται σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, ο εκπρόσωπος συναντήθηκε με μέλη του πληρώματος προκειμένου να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια και επιβεβαίωσε ότι όλοι οι ναυτικοί είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

Στο ελληνόκτητο τάνκερ επιβαίνουν 19 άτομα πλήρωμα μεταξύ των οποίων και ένας δόκιμος Έλληνας πλοίαρχος.

Οι δορυφορικές επικοινωνίες με το σκάφος εξακολουθούν να είναι απενεργοποιημένες.

Σημειώνεται ότι το πλοίο κατελήφθη από ομάδα ενόπλων ενώ έπλεε φορτωμένο με περίπου 145.000 μετρικών τόνους αργού πετρελαίου, έχοντας ξεκινήσει από τη Βασόρα στο Ιράκ με προορισμό την Aliaga στην Τουρκία μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Όπως έχουν μεταδώσει ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το φορτίο του πλοίου κατασχέθηκε μετά από δικαστική εντολή από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

