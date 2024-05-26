Προκαλεί ο Έντι Ράμα. Σύμφωνα με το himara.gr, ο Αλβανός πρωθυπουργός κατηγόρησε ευθέως την Ελλάδα, κατά τη συγκέντρωση με Αλβανούς μετανάστες που πραγματοποίησε αυτή τη φορά στο Μιλάνο, ότι επιβλήθηκε στους Αλβανούς στην Ελλάδα να αλλάξουν το όνομά τους ως προϋπόθεση για να λάβουν χαρτιά.

Στην ομιλία του ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων:

«Αδέρφια, έλαβα πολλά μηνύματα από Αλβανούς στην Ιταλία μετά τον κοκκινόμαυρο χορό στην καρδιά της Ελλάδας. Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, μου είπαν όταν ήρθα στο Μιλάνο, δεν πρέπει να ξεχάσω ότι υπoφέρατε και εσείς.

Έμοιαζε σχεδόν σαν να νιώθατε αποκλεισμένοι από μια κούρσα ιστορικών πόνων, σχεδόν να ζηλεύετε το γεγονός ότι τα τρομερά βάσανα των Αλβανών της Ελλάδας καθιστούν την επίπονη ιστορία των Αλβανών στην Ευρώπη και την αποδοχή τους πιο ηρωική...

Εσείς οι Αλβανοί της Ιταλίας δεν αλλάξατε τα ονόματά σας, υποχρεωτικά και ευρέως όπως συνέβη τραγικά σε εκατοντάδες και χιλιάδες αδελφούς και αδελφές μας στην Ελλάδα, για έναν μόνο και έγκυρο λόγο, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά.

Αποτελεί κηλίδα ντροπής στην ιστορία της δημοκρατικής Ευρώπης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.