Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην παρέμβαση του, στο συνέδριο του Εconomist, επεσήμανε ότι το κλειδί μιας αναπτυξιακής στρατηγικής δεν είναι μόνο οι ποσοτικοί στόχοι, αλλά και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο φεστιβάλ του δήμου Αθηναίων που τρέχει αυτό το διάστημα. Όπως είπε, πλέον το This is Athens αγκαλιάζει όλες τις γειτονιές και τις πλατείες της Αθήνας αλλά και όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ειδική μνεία έκανε για τις δράσεις του δήμου στο μέτωπο της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας με τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε Μαραθώνα και Φυλή, με στόχο να ωφεληθούν νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, αλλά και στην ανάγκη να διευρυνθούν τα οικονομικά έσοδα του δήμου, προκειμένου όπως είπε, η Αθήνα να ανταποκριθεί στην επισκεψιμότητα των 7,5 εκατομμυρίων τουριστών.

Δίνουμε έμφαση στον τουρισμό αλλά να αυξάνεται με βιώσιμο τρόπο σημείωσε ο κ. Δούκας και ανάφερε ότι άμεσα ολοκληρώνεται η μελέτη φέρουσας ικανότητας της Αθήνας προκειμένου να καταγραφεί η παρούσα εικόνα της επισκεψιμότητας. Όπως είπε τα 7.5 εκατομμύρια επισκέπτες αφήνουν στον δήμο 0,4 ευρώ ο καθένας τους, στη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη, όταν από το τέλος διαμονής των 10 ευρώ την ημέρα στα 5άστερα ξενοδοχεία, ο δήμος δεν λαμβάνει τίποτα.

Από την πλευρά του ο Σταύρος Μπένος πρόεδρος του σωματείου Διάζωμα στάθηκε στη σημασία του πολιτισμού, ως οικονομικού πόρου που δεν έχει αξιοποιηθεί από την Ελλάδα όσο θα έπρεπε, όπως είπε. Μάλιστα υπογράμμισε ότι η δράση του Διαζώματος στην Ήπειρο μπορεί να αποτελέσει και οδηγό βέλτιστων πρακτικών και για άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Τέλος στην παρέμβαση της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στάθηκε στη σημασία των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι αυτές συμβάλλουν στην τοπική αλλά και πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

