Γουόκαπ στο sport-fm.gr: «Δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε στο Final 4 - Στόχος τώρα το πρωτάθλημα»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στο sport-fm.gr και τον Νίκο Ζέρβα:



- για την κατάληψη της τρίτης θέσης: «Δεν ξέρω αν γίνεται πιο γλυκό, αλλά τουλάχιστον βοήθησε να επιστρέψουμε στις νίκες, πριν γυρίσουμε στην Ελλάδα για τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος μας, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το σαββατοκύριακο για πάντα. Σήμερα ήταν το πρώτο βήμα, να επιστρέψουμε σε τροχιά νικών».



- για το αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στον ημιτελικό: «Θα άλλαζα το πρώτο ημίχρονο, μπήκαμε νωθρά. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ήταν το χειρότερο κομμάτι. Αυτό ήταν το χειρότερο. Δεν ήταν ότι η άμυνά μας βρέθηκε εκτεθειμένη. Δεν ξέρω ακριβώς τι λένε τα νούμερα, αλλά ήμασταν η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα, ίσως μαζί με τη Ρεάλ. Ήρθαμε εδώ και δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε στο Final 4, στους αγώνες των κορυφαίων. Είναι απογοητευτικό. Αυτό είναι που μετανιώνω».



- για το πρωτάθλημα και αν θα τους κάνει πιο δυνατούς το Final 4: «Σίγουρα. Είναι ώρα να το αφήσουμε πίσω μας. Πήραμε μαθήματα, το συζητήσαμε ως ομάδα και τώρα ανήκει στο παρελθόν. Είναι ντροπή, γιατί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Όταν συμβαίνει κάτι, καλό ή κακό, πρέπει να το αντιμετωπίσεις, να μάθεις από αυτό και να προχωρήσεις. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Προχωράμε. Γίναμε καλύτεροι τις τελευταίες εβδομάδες και θέλουμε να σηκώσουμε ένα ακόμα τρόπαιο».

@sporfm946 Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε αποκλειστικά στον Νίκο Ζέρβα μετά τη νίκη στον μικρό τελικό του Final 4 ♬ original sound - sporfm946

