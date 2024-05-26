Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Κυριακή από ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε χωριά στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν λιβανικές πηγές ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πηγές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αϊτα αλ Σααμπ, τρεις στη Χούλα, δύο στη Γιαρούν και ένας οδηγός του οποίου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε έγινε στόχος κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου στη Νακούρα.

Η σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι τέσσερις μαχητές της σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα και ότι απάντησε στις επιθέσεις εκτοξεύοντας δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα με στόχο εφεδρικές μονάδες του ισραηλινού στρατού κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

