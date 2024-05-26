Το πρώτο προσπέρασμα του Παναθηναϊκού AKTOR στον τελικό της Ευρωλίγκας είναι γεγονός. Με τεράστιο τρίποντο του Κέντρικ Ναν στα 6:20 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι «πράσινοι» πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (56-58) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.



Και ο κόσμος του «τριφυλλιού» απογειώθηκε, ζεσταίνοντας ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα στην «Uber Arena».

