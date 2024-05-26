Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά την παρακάμερα δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο το οποίο δείχνει τον Χρήστο Κόντη να μιλάει στους παίκτες πριν τη σέντρα.



«Θέλω να σας πω κάτι παιδιά. Η πίεση είναι προνόμιο, είστε τυχεροί για αυτό το συναίσθημα που θα νιώσετε στη διάρκεια του αγώνα. Μπείτε μέσα κερδίστε το ματς γιατί το αξίζετε. Πιέστε τους από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, μπείτε δυνατά σε κάθε φάση, δώστε τα όλα για ενενήντα λεπτά», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.



Φαίνεται επιπλέον η άφιξη των «πράσινων» και όλα όσα έγιναν στα αποδυτήρια, με τον Μπερνάρ να ακούγεται να λέει στους συμπαίκτες του: «Δεν ζούμε για το αύριο ζούμε για το σήμερα».



Οι αντιδράσεις των παικτών, οι πανηγυρισμοί και η αγκαλιά του Παπαδημητρίου με τον Κόντη στο φινάλε.



Δείτε τα όλα παρακάτω:

