Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις αρχές, από ισχυρούς ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Τέξας, την Οκλαχόμα και το Αρκάνσας κατά τη διάρκεια της νύχτας Σαββάτου προς Κυριακή.

Δυνάμεις διάσωσης εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν έρευνες σήμερα για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από ερείπια κτιρίων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που προκάλεσαν επίσης εκτεταμμένες διακοπές ρεύματος.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) καταμέτρησε συνολικά 25 ανεμοστρόβιλους χθες Σάββατο.

Βόρεια του Ντάλας στο Τέξας, ένας ανεμοστρόβιλος σκότωσε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Κουκ, Ρέι Σάπινγκτον ,μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 2 και 5 ετών. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί», προέβλεψε στο τηλεοπτικό δίκτυο The Weather Channel, κάνοντας λόγο για «τεράστιες ζημιές».

Ένα τμήμα αυτοκινητόδρομου υπέστη σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα, ενώ δεκάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε ένα πρατήριο καυσίμων για να προστατευτούν. «Πολλοί» άνθρωποι τραυματίστηκαν εκεί, είπε ο Σάπινγκτον.

Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε 3 πολιτείες στις ΗΠΑ /Photo AP

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δυτική Οκλαχόμα εξαιτίας ενός άλλου ανεμοστρόβιλου, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Στο βόρειο Αρκάνσας, μια ισχυρή θύελλα σκότωσε δύο ανθρώπους νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στην 108η διοργάνωση του Indianapolis 500, πολύ πιο βόρεια και ανατολικά, με τους διοργανωτές αυτού του θρυλικού αγώνα αυτοκινήτων να ζητούν από τους θεατές να φύγουν από τις εξέδρες.

Σχεδόν 500.000 σπίτια ήταν χωρίς ηλεκτροδότηση σήμερα πρωί Κυριακής στο Τέξας, το Μιζούρι, την Οκλαχόμα, το Κάνσας, το Τενεσί και το Αρκάνσας, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

Οι προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλο εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα.

Πληροφορίες από ΑΠΕ και BBC

