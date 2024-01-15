Μοντέλο του Only Fans συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της KGB

Η Ντάρια Οσταπένκο 36 ετών, διάσημη περσόνα του Only Fans συνελήφθη καθώς φέρεται να εκτελούσε χρέη κατασκόπου για την KGB της Λευκορωσίας.

Η Ντάρια Οσταπένκο, κτηνίατρος στο επάγγελμα, η οποία ήταν επίσης ενεργό μοντέλο των OnlyFans, κρατείται στην Πολωνία, καθώς είναι ύποπτη για συνεργασία με τη μυστική υπηρεσία του Λουκασένκο για έως και επτά χρόνια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, υποδύθηκε την ακτιβίστρια της αντιπολίτευσης, μαχόμενη υπέρ της δημοκρατίας που επιδιώκει να ανατρέψει τον Λουκασένκο, ενώ στην πραγματικότητα ενημέρωνε την KGB για ακτιβιστές που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό – συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.

Μέρος των αρμοδιοτήτων της Οσταπένκο ήταν να εργαστεί ως μοντέλο, λαμβάνοντας χρήματα από συνδρομητές για διαδικτυακή πορνογραφία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ειχε επίσης δουλέψει ως πορνόσταρ με το ψευδώνυμο Rita Martin.

Ως υποτιθέμενη ακτιβίστρια της αντιπολίτευσης στην Πολωνία «μίλησε για την ανάγκη να δράσουμε πιο αποφασιστικά για την ανατροπή της κυβέρνησης στη Λευκορωσία, συγκεκριμένα με τη βία», ανέφερε το αντιπολιτευόμενο ειδησεογραφικό πρακτορείο Zerkalo.

«Οι πληροφορίες για αυτήν μεταφέρθηκαν στην πολωνική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και συνελήφθη την ίδια μέρα», ανέφερε το ίδιο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Πηγές λένε ότι στο κινητό της βρέθηκαν στοιχεία για τους δεσμούς της με την KGB.

