Σε εκδήλωση με θέμα «Αναπηρία και ευρωπαϊκή προοπτική» την οποία διοργάνωσε η Γραμματεία Ατόμων με Αναπηρία, στο κεντρικό εκλογικό περίπτερο της ΝΔ στην πλατεία Συντάγματος μίλησε το απόγευμα της Κυριακής, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη .

Η κ. Ζαχαράκη επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανήγαγε την απόλυτη ισοτιμία των ατόμων με αναπηρία σε ύψιστης προτεραιότητας δημόσια πολιτική.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020-2023 μετά από διάλογο και στενή συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εξελίχθηκε σε Εθνική Στρατηγική 2024-2030 η οποία προσφάτως παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Πρόκειται για τον οδικό χάρτη της χώρας προκειμένου να αποδοθούν στα άτομα με αναπηρία τα δικαιώματά τους ως πολίτες» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη επισημαίνοντας ότι στο πεδίο αυτό απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη σύγκλιση με τις χώρες της Ε.Ε όπου οι πολιτικές αλλά και η κουλτούρα των κοινωνιών, αφαιρούν και δεν προσθέτουν εμπόδια στη ζωή των ατόμων με αναπηρία.

Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε ειδικότερα στην ευρεία γκάμα προγραμμάτων που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη διασφάλιση της έμπρακτης ισοτιμίας των ατόμων με αναπηρία. Προγράμματα που χρηματοδοτούνται εξίσου από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης ποσό ύψους 140 εκατ. ευρώ κατευθύνεται στα προγράμματα που υλοποιούνται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορούν τα άτομα με αναπηρία.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναφέρθηκε:

Στο πιλοτικό πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού. Μέχρι στιγμής έχουν συναφθεί 1.045 συμφωνητικά μεταξύ ωφελούμενων και Προσωπικών Βοηθών και 817 ωφελούμενοι έχουν Προσωπικό Βοηθό. Έως το 2025 αναμένεται περισσότεροι από 1.800 ωφελούμενοι να έχουν αποκτήσει τον δικό τους προσωπικό βοηθό.

Πρόγραμμα κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης 200 ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Προβλέπει παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από Διαμεσολαβητές (μέντορες) και επιδότηση μισθολογικού κόστους και εργοδοτικών εισφορών.

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών σε παιδιά με αναπηρίες, αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτών. Στόχος μέχρι το τέλος του 2025 να ενταχθούν στο πρόγραμμα 1.635 παιδιά που θα επιλεγούν μέσω πρόσκλησης.

Πρόγραμμα λειτουργικών ανακαινίσεων προσβασιμότητας σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους ατόμων με αναπηρία.

Εθνική Πύλη Παροχών Αναπηρίας

Η επόμενη, μεγάλη μεταρρύθμιση συνδυαστικά με Κάρτα Αναπηρίας - εφαρμόστηκε στη χώρα μας πριν καν την υιοθετήσει η Ε.Ε - είναι η λειτουργία της Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας.

Όπως ανέφερε η υπουργός, όλα τα άτομα με αναπηρία, οικογένειες και φροντιστές θα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να βλέπουν εξατομικευμένα όλες τις παροχές που δικαιούνται, να εκδίδουν πιστοποιητικά και να εξυπηρετούνται από one stop shop υπηρεσία για όλες τις παροχές χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών.

Τέλος η υπουργός σημείωσε ότι μέσω του ΟΠΕΚΑ ενισχύθηκε και η επιδοματική πολιτική με αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων κατά 8% από 1η Μαΐου 2023.

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε τον Απρίλιο σε 199.015 άτομα με αναπηρία ήταν 81.157.197 ευρώ.

«Οι ευρωεκλογές είναι μια άσκηση πολιτικής σταθερότητας προκειμένου η κυβέρνηση της ΝΔ να εξακολουθήσει να προτάσσει το συμφέρον και την αξιοπρέπεια των ευάλωτων συμπολιτών μας και των ατόμων με αναπηρία. Εκεί κατευθύνουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» δήλωσε η κ. Ζαχαράκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

