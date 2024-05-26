Λογαριασμός
«Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση 3 εκατομμυρίων στην Μπεσίκτας για τον Μουλέκα»

Δημοσιεύματα από την Τουρκία κάνουν λόγο για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Μπεσίκτας ύψους 3 εκατ. για τον Τζάκσον Μουλέκα.

Jackson Muleka’

Ο Τζάκσον Μουλέκα απασχόλησε έντονα πέρυσι τον ΠΑΟΚ, ωστόσο οι άνθρωποι της ομάδας από την Θεσσαλονίκη κατέληξαν στην περίπτωση του Αλί Σαμάτα.

Δημοσιεύματα τώρα από την Τουρκία κάνουν λόγο πως ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων στην Μπεσίκτας ώστε να αποκτήσουν τον 25χρονο επιθετικό, θέλοντας να ενισχύσουν τη γραμμή κρούσης.

«Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Τζάκσον Μουλέκα. Έλληνας εκπρόσωπος έκανε προφορική πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον Κονγκολέζο επιθετικό. Η Μπεσίκτας βρήκε το νούμερο ανεπαρκές και απέρριψε την προσφορά», αναφέρει Τούρκος δημοσιογράφος.

Το συμβόλαιο του Μουλέκα με την Μπεσίκτας ολοκληρώνεται το 2027 και φέτος μέτρησε 47 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 9 γκολ και 2 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

