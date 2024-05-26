Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξή της στην ιταλική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση Rai, αναφέρθηκε στο μέλλον της Ευρώπης και στις επικείμενες Ευρωεκλογές.

«Στόχος μου να δημιουργηθεί μια εναλλακτική, κεντροδεξιά πλειοψηφία στην Ευρώπη, και να στείλουμε την αριστερά στην αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι οι λεγόμενες "πλειοψηφίες ουράνιο τόξο" παράγουν μόνον συμβιβασμούς που θέτουν τον πήχη χαμηλά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας, να υπάρξει μια αδύναμη Ευρώπη», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Οι πολίτες θα αποφασίσουν ποιος θα πρέπει να συμμετάσχει σε μια νέα πλειοψηφία. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να δώσω ζωή σε μια πλειοψηφία, μαζί και με αριστερά. Όλα τα υπόλοιπα, μπορούμε να τα συζητήσουμε», πρόσθεσε.

«Με την Ούρσουλα, όπως είναι φυσικό, έχω μια σχέση θεσμικής συνεργασίας, όπως με όλους. Με ενδιαφέρει μόνον να εξασφαλίσω τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι η αριστερά, χρησιμοποιώντας την πράσινη μετάβαση, πραγματοποίησε μια επίθεση κατά της ελευθερίας των πολιτών, με μια σειρά επιβολών που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντά τους», υποστήριξε η Τζόρτζια Μελόνι.

Mentre la sinistra si oppone strenuamente all’elezione diretta del capo del governo, propone di raddoppiare i senatori a vita. Io ho una visione diametralmente opposta di cosa sia la sovranità popolare. Se l’opposizione ha paura che i cittadini scelgano, lo dica chiaramente. pic.twitter.com/tDmvrGoutc — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 26, 2024

