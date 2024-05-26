Λογαριασμός
Τραγωδία στην Τουρκία: 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων - Δείτε βίντεο

Το πολύνεκρο τροχαίο συνέβη όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντιγιαρμπακίρ προς την Κωνσταντινούπολη, συγκρούστηκε με τρία οχήματα 

Τουρκία

Πολύνεκρο τροχαίο στη νότια Τουρκία συνέβη σήμερα όταν υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλα τρία οχήματα σε  κεντρικό αυτοκινητόδρομο.

Από τη σύγκρουση 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον  υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το λεωφορείο, που έκανε το δρομολόγιο από το Ντιγιαρμπακίρ προς την Κωνσταντινούπολη, προσέκρουσε σε ένα φορτηγό και σε δύο άλλα οχήματα στην περιοχή Ταρσού κοντά στη μεσογειακή πόλη Μερσίνη, τόνισε ο υπουργός με ανάρτηση στο X.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

