Πολύνεκρο τροχαίο στη νότια Τουρκία συνέβη σήμερα όταν υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλα τρία οχήματα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο.

Από τη σύγκρουση 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το λεωφορείο, που έκανε το δρομολόγιο από το Ντιγιαρμπακίρ προς την Κωνσταντινούπολη, προσέκρουσε σε ένα φορτηγό και σε δύο άλλα οχήματα στην περιοχή Ταρσού κοντά στη μεσογειακή πόλη Μερσίνη, τόνισε ο υπουργός με ανάρτηση στο X.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Mersin Adana otoyolunda feci kaza! Adana gişelerine varmadan yaşanan korkunç kazada Diyarbakır yolcu otobüsü karşı şeride uçup araçlara biçti! Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Otobüsün çarptığı araçtaki bir çok kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. pic.twitter.com/9l4RAsWtRq — Adanacity (@bizadanaliyik) May 26, 2024

Mersin Adana otoyolunda yaşanan feci kazada ilk gelen bilgilere göre 11 kişinin öldüğü, çok sayıda vatandaşın yaralı olduğu söyleniyor. pic.twitter.com/yh9cbsl5vQ — Adanacity (@bizadanaliyik) May 26, 2024

Adana-Mersin otoyolunda kaza olmuş😢

10 ölü 30 yaralı diyor 😔

Allah kalanlara sabır versin😞#Adana #Mersin pic.twitter.com/DstBBT0tPT — Merico (@mericoooo) May 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

