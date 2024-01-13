Βίντεο από την επιχείρηση κατάληψης του δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων St Nicholas από άνδρες του ιρανικού πολεμικού ναυτικού έδωσε στην δημοσιότητα η τηλεόραση του Ιράν.

Η επιχείρηση κατάληψης έγινε το πρωί της περασμένης Πέμπτης στον Κόλπο του Ομάν.

Στο βίντεο φαίνονται ένοπλοι του πολεμικού ναυτικού να προσγειώνονται με ελικόπτερα πάνω στο πλοίο και να το καταλαμβάνουν.

🚨 Scenes from Iranian television of the seizure of the American oil tanker by the Iranian Navy pic.twitter.com/HRqKq7D5M0 — Dr.Zeid Moustapha (@Drzeidmoustapha) January 13, 2024

Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St NIKOLAS, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Empire Navigation, βρίσκεται από χθες στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

Το σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών έχει απενεργοποιηθεί από τους απαγωγείς οπότε δεν υπάρχει επαφή με το πλήρωμα, ανάμεσά τους και ένας 19χρονος Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος, για τον οποίο γίνονται εντατικές ενέργειες για τον επαναπατρισμό του.

Tο δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Μπάσρα (Ιράκ) φορτίο περίπου 145.000 κ.μ. αργού πετρελαίου με προορισμό την Αλιάγα (Τουρκίας), μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Πηγή: skai.gr

