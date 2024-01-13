Λογαριασμός
Ιρανική τηλεόραση: Βίντεο από την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ

 Στο βίντεο φαίνονται ένοπλοι του πολεμικου ναυτικού να προσγειώνονται με ελικόπτερα πάνω στο St Nicholas και να το καταλαμβάνουν

ιραν τανκερ

Βίντεο από την επιχείρηση κατάληψης του δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων St Nicholas από άνδρες του ιρανικού πολεμικού ναυτικού έδωσε στην δημοσιότητα η τηλεόραση του Ιράν. 

Η επιχείρηση κατάληψης έγινε το πρωί της περασμένης Πέμπτης στον Κόλπο του Ομάν. 

 Στο βίντεο φαίνονται ένοπλοι του πολεμικού ναυτικού να προσγειώνονται με ελικόπτερα πάνω στο πλοίο και να το καταλαμβάνουν.

Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St NIKOLAS, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Empire Navigation, βρίσκεται από χθες στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

Το σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών έχει απενεργοποιηθεί από τους απαγωγείς οπότε δεν υπάρχει επαφή με το πλήρωμα, ανάμεσά τους και ένας 19χρονος Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος, για τον οποίο γίνονται εντατικές ενέργειες για τον επαναπατρισμό του

Tο δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Μπάσρα (Ιράκ) φορτίο περίπου 145.000 κ.μ. αργού πετρελαίου με προορισμό την Αλιάγα (Τουρκίας), μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

