Είσαι στη δουλειά και ξαφνικά το σώμα σου στέλνει σήματα ότι χρειάζεται τόνωση και ενέργεια. Μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις ένα χορταστικό γεύμα, τι θα έλεγες όμως για ένα νόστιμο και υγιεινό σνακ;

Τα μικρά σνακ λειτουργούν σαν booster για τον οργανισμό μας. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε στην καθημερινότητα μας μία ισορροπημένη διατροφή, τότε μπορούμε να συμπεριλάβουμε μικρά και θρεπτικά γεύματα. Ένα μικρό γεύμα μπορεί να ικανοποιήσει το αίσθημα του κορεσμού, ακόμα και αν είναι μικρής θερμιδικής περιεκτικότητας.

Ένα συχνό λάθος που κάνουμε είναι ότι λόγω έλλειψης χρόνου καταφεύγουμε σε junk λύσεις.

Και μπορείς να θυμάσαι ότι μία ισορροπημένη διατροφή αποτελείται από τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και καλά λιπαρά, όπως αυτές που σου προτείνουμε παρακάτω.

Pancakes με βρώμη

Είναι μία νόστιμη και χορταστική λύση για τις λιγούρες στη δουλειά. Για τη ζύμη θα χρειαστείς μόνο αλεσμένη βρώμη, αυγό και λίγο νερό. Ανακατεύεις το μείγμα και προσθέτεις λίγο αλάτι. Για την αλμυρή έκδοση προτίμησε μία φέτα γαλοπούλα, τυρί χαμηλών λιπαρών και λίγο κατίκι. Για τις μέρες που έχεις όρεξη για μία γλυκιά επιλογή επάλειψε με ένα κουταλάκι της σούπας ταχίνι ολικής άλεσης και πρόσθεσε μισή ψιλοκομμένη μπανάνα.

Avocado Toast

To toast είναι μία εύκολη καθημερινή επιλογή. Το μειονέκτημα του είναι ότι καταλήγει να είναι μία “βαρετή λύση” για τα ενδιάμεσα γεύματα μας. Μπορείς να το αναβαθμίσεις φτιάχνοντας το πλέον δημοφιλή avocado toast.

Το αβοκάντο αναβαθμίζει το toast και δημιουργεί μία βάση για πολλά νόστιμα σνακ. Για να υλοποιήσεις την πρόταση θα χρειαστείς για αρχή 1 φέτα ολικής αλέσεως, 1 ώριμο αβοκάντο, 1 αβγό, λίγο σχοινόπρασο, αλάτι, κόκκινο και μαύρο πιπέρι. Όσο βράζεις ή τηγανίζεις το αβγό, αλείφεις το αβοκάντο πάνω στη φέτα και προσθέτεις λίγο αλάτι. Μόλις είναι έτοιμο το αβγό, το τοποθετείς πάνω προσθέτοντας για γαρνιτούρα λίγο σχοινόπρασο. Τέλος, αλάτι, κόκκινο και λίγο μαύρο πιπέρι.

Χουρμάδες

Από το φυτό φοίνικα, ο βασιλικός χουρμάς είναι ένα από τα πιο νόστιμα και θρεπτικά αποξηραμένα φρούτα. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και ξεχωρίζει για την γλυκιά γεύση του. Είναι ιδανική επιλογή για τις στιγμές που θέλουμε να φάμε κάτι γλυκό. Η γεύση του απογειώνεται σε συνδυασμό με ξηρούς καρπούς και μαύρη σοκολάτα. Διάλεξε τρεις ζουμερούς βασιλικούς χουρμάδες και αφαίρεσε το κουκούτσι τους. Στο εσωτερικό του τοποθέτησε λίγο καρύδι και στη συνέχεια βούτηξε τους σε λιωμένη σοκολάτα υγείας. Άφησε τους μέσα σε μία λαδόκολλα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα στη δουλειά θα μας ευχαριστείς!

Γιαούρτι με berries και μέλι

Είναι δροσιστικό, νόστιμο και έχει λίγες θερμίδες. Το σνακ αυτό θα καλύψει πλήρως τις πρωτεϊνικές σου ανάγκες. Τα μούρα εκτός από αντιοξειδωτική δράση, έχουν πολύ ωραία γεύση και ελάχιστες θερμίδες. Προτίμησε φυσικά μούρα, αντί για αποξηραμένα. Μην ξεχάσεις στο τέλος να προσθέσεις μία κουταλιά μέλι. Νόστιμο, γρήγορο, υγιεινό και χωρίς κόπο… Μάλλον θα γίνει η αγαπημένη σου επιλογή.

Homemade παστέλι

Πολλές φορές η δουλειά μας δημιουργεί κόπωση. Αν το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό εκείνη τη στιγμή είναι ότι θέλεις κάτι γλυκό, τότε θα λατρέψεις αυτή τη συνταγή. Μπορείς να επιλέξεις όποιο ξηρό καρπό θέλεις, όπως φιστίκι αιγίνης, ψίχα από ηλιόσπορους ή αμύγδαλα. Αφού τα σπάσεις σε λίγα μικρά και μεγάλα κομμάτια ήρθε ώρα για να δημιουργήσεις το παστέλι σου.

Σε ένα τηγάνι προσθέτεις λίγο ζάχαρη καρύδας και λίγο μέλι. Μόλις λιώσουν ρίχνεις λίγη μαγειρική σόδα και έπειτα το ξηρό καρπό της επιλογής σου. Προσοχή στο ανακάτεμα γιατί “καήκαμε”.

Μόλις ομογενοποιηθεί το απλώνεις σε μία λαδόκολλα. Αφού κρυώσει το σπας σε μικρά κομμάτια. Είναι ένα νόστιμο σνακ που μπορείς να μοιραστείς και με τους συναδέλφους σου!

