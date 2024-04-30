Η εθνική εισαγγελία της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε τη διενέργεια έρευνας για τον πετρελαϊκό κολοσσό Orlen, ο οποίος ελέγχεται από το κράτος, και αφορά τον υπεύθυνο μιας ελβετικής θυγατρικής του ομίλου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για διασυνδέσεις με το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Η ανακοίνωση εκδίδεται την επομένη δημοσιευμάτων στον πολωνικό Τύπο που κατηγορούν τον αξιωματούχο της Orlen Trading Switzerland (OTS), τον Σάμερ Α., για επαφές με τη Χεζμπολάχ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, ο Σάμερ Α., Πολωνός πολίτης λιβανικής καταγωγής, έγινε πρόεδρος της OTS, η οποία ιδρύθηκε το 2022, παρά την αρνητική γνώμη των υπηρεσιών ασφαλείας του ομίλου, κατόπιν αιτήματος του πρώην προέδρου του Orlen, Ντάνιελ Ομπάιτεκ.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «πιθανές σχέσεις ενός πρώην αξιωματούχου του Orlen με τη Χεζμπολάχ» σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με έρευνα του Orlen που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η OTS έχασε σχεδόν 1,5 δισεκ. ζλότι (350 εκατ. ευρώ) παραγγέλλοντας πετρέλαιο, κυρίως στη Βενεζουέλα, το οποίο δεν παραδόθηκε ποτέ.

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε «χωρίς κανέναν έλεγχο», δήλωσε στον Τύπο ο εθνικός εισαγγελέας Ντάριους Κόρνελουκ.

Ο Σάμερ Α. ήταν ήδη ύποπτος για εμπόριο ιρανικού πετρελαίου στο οποίο είχαν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις.

Ο όμιλος Orlen κατηγορείται στην Πολωνία ότι εξυπηρέτησε την προηγούμενη λαϊκιστική εθνικιστική κυβέρνηση για να χρηματοδοτεί πολιτικά σχέδια και πολλές δαπανηρές θέσεις.

Οι τόποι διαμονής του Σάμερ Α. και του Ντάνιελ Ομπάιτεκ παραμένουν «άγνωστοι επί του παρόντος», το όνομα του τελευταίου ωστόσο αναφέρεται μεταξύ των πιθανών υποψηφίων του εθνικιστικού κόμματος PiS στις προσεχείς ευρωεκλογές.

Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε επίσης δύο άλλες «μεγάλες δικαστικές διαδικασίες» που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τον Orlen, τον πολωνό πρωταθλητή στην παραγωγή πετρελαίου, τη μεταφορά του, τη διύλιση, τη χρονική και λιανική πώληση καθώς και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Μια από τις έρευνες αυτές σχετίζεται με τη συγχώνευση του Orlen με τον εγχώριο ανταγωνιστή του Lotos, που συνοδεύεται από την πώληση μιας συμμετοχής στην Saudi Aramco, με ζημιά που υπολογίζεται από τη Βαρσοβία σε τέσσερα δισεκατομμύρια ζλότι (930 εκατομμύρια ευρώ).

Με την ευκαιρία αυτή, ο όμιλος Orlen πούλησε επίσης ένα μερίδιο των μετοχών του στον ουγγρικό MOL, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για σχέσεις με τη Μόσχα.

Η τρίτη έρευνα αφορά τις υποψίες για υποτιμολόγηση των καυσίμων το περασμένο φθινόπωρο, "η οποία θα μπορούσε να συνδέεται με τις βουλευτικές εκλογές" της 15ης Αυγούστου, με μια απώλεια για τον Orlen που εκτιμάται σε ένα δισεκατομμύριο ζλότι.

Η εξέταση αυτής της υπόθεσης θα μπορούσε να ανατρέξει πίσω "μέχρι τον πρωθυπουργό" της εποχής των γεγονότων, τον Ματέους Μοραβιέτσκι, σύμφωνα με τον Κόρνελουκ.

Το πολωνικό δημόσιο κατέχει το 49,9% των μετοχών του ομίλου Orlen και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Nationale-Nederlanden και Allianz αντίστοιχα το 5,76% και 4,96%, το υπόλοιπο είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

