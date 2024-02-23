Το Κίεβο υποστηρίζει ότι κατέρριψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου A-50U.
«Το Α-50 με το διακριτικό κλήσης Bayan πέταξε για τελευταία φορά» ανέφερε ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας Μίκολα Όλεσουκ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, «χάρη σε μια κοινή επιχείρηση της υπηρεσίας πληροφοριών του υπουργείου και της πολεμικής αεροπορίας ένα ακόμη πολύτιμο ρωσικό αεροσκάφος A-50U καταρρίφθηκε πάνω από την Αζοφική Θάλασσα».
- Le Monde: Η Ρωσική FSB σχεδίασε τα αστέρια του Δαβίδ σε κτίρια του Παρισιού
- Βρετανία: Στην θάλασσα η βόμβα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου που δεν εχει εκραγεί και εντοπίστηκε κάτω από σπίτι- Σε βίντεο η απομάκρυνση της από το Πλύμουθ
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ελβετία θα οργανώσει μια ειρηνευτική σύνοδο «μέχρι το καλοκαίρι»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.