Το Κίεβο υποστηρίζει ότι κατέρριψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου A-50U.

«Το Α-50 με το διακριτικό κλήσης Bayan πέταξε για τελευταία φορά» ανέφερε ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας Μίκολα Όλεσουκ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, «χάρη σε μια κοινή επιχείρηση της υπηρεσίας πληροφοριών του υπουργείου και της πολεμικής αεροπορίας ένα ακόμη πολύτιμο ρωσικό αεροσκάφος A-50U καταρρίφθηκε πάνω από την Αζοφική Θάλασσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

