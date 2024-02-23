Λογαριασμός
Le Monde: Η Ρωσική FSB σχεδίασε τα αστέρια του Δαβίδ σε κτίρια του Παρισιού

Ένα ζευγάρι Μολδαβών συνελήφθη και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ένας φιλορώσος Μολδαβός επιχειρηματίας, ταυτοποιήθηκε

Αστέρια του Δαβίδ

Τα αστέρια του Δαβίδ που βρέθηκαν σχεδιασμένα με σπρέι σε κτίρια στην περιοχή του Παρισιού τον περασμένο Οκτώβριο, εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ήταν μέρος μιας επιχείρησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Le Monde.

Δεκάδες χαραγμένα μπλε Αστέρια του Δαβίδ εντοπίσθηκαν στις προσόψεις κτιρίων στο Παρίσι και στα προάστια. Ένα ζευγάρι Μολδαβών συνελήφθη και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ένας φιλορώσος Μολδαβός επιχειρηματίας, ταυτοποιήθηκε. Τον Νοέμβριο, η Γαλλία καταδίκασε επίσης τη «ρωσική ψηφιακή ανάμειξη» στην υπόθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

