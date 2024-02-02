Το Κίεβο πρέπει να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη μείωση της βοήθειας από πλευράς των δυτικών συμμάχων του, προειδοποίησε χθες Πέμπτη σε άρθρο του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του CNN ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού, ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, εν μέσω της συνεχιζόμενης φημολογίας περί άμεσα επικείμενης απομάκρυνσής του από το αξίωμα εξαιτίας των όχι σπάνια δημόσιων διαφωνιών του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο στρατιωτικός, άκρως δημοφιλής στη χώρα του —περισσότερο από τον αρχηγό του κράτους, τουλάχιστον κατά ουκρανικά ΜΜΕ και ινστιτούτα δημοσκοπήσεων (92% έναντι 77%)—, τόνισε στο κείμενο ότι η Ουκρανία είναι υποχρεωμένη να προετοιμαστεί για την πιθανή «μείωση της στρατιωτικής υποστήριξης από τους κυριότερους συμμάχους μας» εξαιτίας «δικών τους εσωτερικών πολιτικών εντάσεων».

Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αποφασίστηκε χθες η χορήγηση βοήθειας 50 δισεκ. δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία τα επόμενα τέσσερα χρόνια, που ως τώρα εμποδιζόταν από την Ουγγαρία. Η αμερικανική Γερουσία αναμένεται να παρουσιάσει νέα πρόταση για τη βοήθεια στον ουκρανικό στρατό εντός της εβδομάδας.

Ωστόσο, προειδοποίησε ο στρατηγός, «τα αποθέματα πυραύλων, πυρομαχικών για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών για το πυροβολικό των εταίρων μας εξαντλούνται, εξαιτίας της έντασης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και εξαιτίας της παγκόσμιας έλλειψης προωστικών γομώσεων».

Ακόμη, ο στρατηγός Ζαλούζνι θύμισε πως η Ρωσία έχει πλεονέκτημα στο έμψυχο υλικό, διαθέτει τη δυνατότητα να στρατολογήσει περισσότερους, στηλιτεύοντας την απροθυμία της ουκρανικής Βουλής της και της κυβέρνησης να λάβουν «αντιδημοφιλή μέτρα» για να επιστρατευτούν περισσότεροι Ουκρανοί — ζήτημα ολοένα πιο δυσάρεστο στη χώρα. Αυτό ακριβώς το ζήτημα φέρεται να εξώθησε τον πρόεδρο να του ζητήσει να παραιτηθεί, κατά δημοσιεύματα.

Ο στρατός έχει ζητήσει ο πρόεδρος Ζελένσκι να προχωρήσει στην επιστράτευση μισού εκατομμυρίων ανδρών. Τονίζει πως η Ρωσία έχει αναπτύξει 600.000 μέλη των ενόπλων της δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια.

Όμως τον Ιανουάριο το ουκρανικό κοινοβούλιο αρνήθηκε να συζητήσει καν αμφιλεγόμενο σχέδιο νόμου για στρατολογικά ζητήματα. Το τρέχον διάστημα συζητείται δεύτερο σχέδιο νόμου.

«Συνεχίζουν να μας παραλύουν οι ατέλειες του κανονιστικού πλαισίου και τα μονοπώλια στην αμυντική βιομηχανία», έκρινε στο κείμενο ο στρατηγός, εν μέσω της εμμένουσας σεναριολογίας από τις αρχές της εβδομάδας περί απόφασης του προέδρου Ζελένσκι να τον απομακρύνει από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Ο στρατηγός Ζελένσκι επιμένει πως η Ουκρανία πρέπει να μεγεθύνει άμεσα τη δική της παραγωγή «συγκριτικά φθηνών, σύγχρονων και πολύ αποτελεσματικών» μη επανδρωμένων οχημάτων.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δεν διατυπώνει καμιά απολύτως κρίση στο κείμενο ούτε για τη φερόμενη απαίτηση του προέδρου να εγκαταλείψει την ηγεσία του στρατού, ούτε για την κατάσταση στα μέτωπα, μήκους κάπου 1.000 χιλιομέτρων.

Η φημολογία περί αγεφύρωτων διαφορών απόψεων ανάμεσα στους κ.κ. Ζελένσκι και Ζαλούζνι εντάθηκε μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο στρατηγός στο περιοδικό The Economist τον Νοέμβριο, όταν είπε πως ο πόλεμος περιήλθε σε «αδιέξοδο», κάτι που διέψευσε αγανακτισμένα ο πρόεδρος.

Αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας διαβεβαίωσε χθες πως δεν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνση του στρατηγού «μέχρι σήμερα», συμπληρώνοντας πως το ζήτημα δεν πρέπει να «πολιτικοποιείται».

Στο κείμενο ο στρατηγός επανήλθε στο ότι η Ουκρανία πρέπει να βρει νέους τρόπους για να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έναντι της Ρωσίας, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εισέλθει αυτόν τον μήνα στην τρίτη του χρονιά. Αναφέρθηκε ιδίως σε τεχνολογικά μέσα όπως εναέρια και θαλάσσια drones.

Αυτά και «άλλοι τύποι προηγμένων όπλων» θα δώσουν τη δυνατότητα στο Κίεβο να αποφύγει να συρθεί σε «πόλεμο θέσεων», στον οποίο «δεν έχουμε πλεονέκτημα», εξήγησε.

Επέμεινε πως στόχος του Κιέβου πρέπει να είναι να «μεγιστοποιήσουμε την εξασφάλιση των πιο τεχνολογικά προηγμένων δυνατοτήτων μάχης», που «θα επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους για να προκαλούμε τη μέγιστη ζημιά» στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

