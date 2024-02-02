Ένοπλος άνδρας που ισχυριζόταν ότι ενεργούσε "για τη Γάζα" κράτησε την Πέμπτη επί εννέα ώρες επτά εργαζόμενους ενός τουρκικού εργοστασίου του αμερικανικού ομίλου Procter & Gamble (P&G), οι οποίοι τελικά απελευθερώθηκαν και είναι σώοι και ασφαλείς.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Κοτζάελι στη βορειοδυτική Τουρκία, ο Σεντάρ Γιαβούζ, ο δράστης της ομηρείας και πρώην εργαζόμενος στο εργοστάσιο, συνελήφθη χωρίς να ασκηθεί βία κατά τη διάρκεια σύντομης επιχείρησης της αστυνομίας, βάζοντας τέλος σε μια κατά τα φαινόμενα διαμαρτυρία κατά της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

"Οι δυνάμεις ασφαλείας μας πραγματοποίησαν την επιχείρησή τους όταν αυτός πήγε στην τουαλέτα, χωρίς να τραυματιστούν οι όμηροι", εξήγησε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο και διευκρίνισε ότι ο δράστης κατέθεσε ότι δεν είναι μέλος κάποιου πολιτικού κόμματος ή ένοπλης οργάνωσης.

Ο δράστης ζητούσε το τέλος των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Οι οικογένειες που συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι επτά όμηροι, ανάμεσά τους μια 26χρονη γυναίκα, είναι καλά.

"Είμαστε πολύ χαρούμενοι έπειτα από τις πολλές αυτές ώρες αναμονής. Δόξα τω Θεώ είναι όλοι σώοι", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φάτμα Ντουρσούν, θεία ενός από τους ομήρους.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε "δύο όπλα" και πιθανόν έναν εκρηκτικό "μηχανισμό", σύμφωνα με τον κυβερνήτη, εισέβαλε στο σημείο γύρω στις 2.30 το μεσημέρι.

Οι αρχές "μας είπαν ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι οι όμηροι απελευθερώθηκαν", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο συγγενής ενός από τους ομήρους μετά μια συνάντηση με τοπικό αξιωματούχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.