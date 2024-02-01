Συγκίνηση στην Ιταλία. Ένα αγοράκι ενός μόλις μηνός εγκαταλείφθηκε έξω από διαμέρισμα πολυκατοικίας του Μιλάνου, στην περιοχή Τζιλαμπελίνο.

Το βρέφος βρήκαν οι ένοικοι, οι οποίοι κάλεσαν τους καραμπινιέρους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για ένα αγοράκι ηλικίας περίπου ενός μηνός, το οποίο φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του.

Κοντά στο βρέφος, μέσα στην κουβέρτα στην οποία ήταν τυλιγμένο, βρέθηκε κάρτα γραμμένη στα αραβικά που έγραφε: "η μαμά του πέθανε και ο μπαμπάς του δεν μπορεί να το φροντίσει".

"Αγώνας αλληλεγγύης" αναμένεται να ξεκινήσει τώρα για τη βοήθεια και την υιοθεσία του μικρού αυτού Μιλανέζου που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της ιταλικής συμπρωτεύουσας για να εξετασθεί από τους γιατρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

