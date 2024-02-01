Η Χαμάς έδωσε μια "πρώτη θετική επιβεβαίωση" σε μια πρόταση ανθρωπιστικής παύσης στον πόλεμό της με το Ισραήλ και σε μια ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων φυλακισμένων, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Μια νέα συμφωνία για εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ μελετάται επί του παρόντος, με βάση την πρόταση που προήλθε από τη συνάντηση στη Γαλλία το περασμένο Σαββατοκύριακο μεταξύ Αμερικανών, Ισραηλινών, Καταριανών και Αιγυπτίων αξιωματούχων.

"Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την ισραηλινή πλευρά, και τώρα έχουμε μια πρώτη θετική επιβεβαίωση από τη Χαμάς", δήλωσε ο Μάτζεντ αλ-Ανσάρι.

"Ο δρόμος που έχουμε διανύσουμε είναι ακόμα πολύ δύσκολος. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί και οι δύο πλευρές έχουν αποδεχθεί τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια προσεχή παύση. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είμαστε σε θέση να κοινοποιήσουμε καλά νέα για αυτό το θέμα", πρόσθεσε.

Πηγή της Χαμάς στη Γάζα διεκρίνισε ωστόσο, στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση για την πρόταση.

"Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το πλαίσιο της πρότασης (...) και η δήλωση του Κατάρ είναι βιαστική και ψευδής", δήλωσε η πηγή αυτή.

Ο σύμβουλος για τα μέσα ενημέρωσης του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του ισλαμιστικού κινήματος δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Χαμάς έλαβε την πρόταση εκεχειρίας για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, αλλά δεν έδωσε απάντηση σε καμία πλευρά. "Λέμε ότι το τρέχον στάδιο της διαπραγμάτευσης είναι μηδενικό και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία", δήλωσε ο Τάχερ αλ-Νόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

