Σε «επαναξιολόγηση» του ρόλου του ως διαμεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων του Ισραήλ και της Χαμάς θα προχωρήσει το Κατάρ, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ-Θάνι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ ανέφερε ότι «η θέση του Κατάρ χρησιμοποιείται κακώς από ορισμένους πολιτικούς για δικούς τους στόχους».
Τα σχόλιά του Αλ-Θάνι έρχονται έπειτα από μία επιθετική δήλωση του βουλευτή του Μέριλαντ, Στένι Χόγιερ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να «επανεκτιμήσουν τη σχέση τους με το Κατάρ» εάν η χώρα δεν ασκήσει «πίεση» στη Χαμάς να συμφωνήσει στην προτεινόμενη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κατάπαυσης του πυρός που έθεσαν οι ΗΠΑ.
