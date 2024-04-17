Το «Pablo Escobar» δεν μπορεί να καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σήμα κατατεθέν, αποφάσισε σήμερα δικαστήριο, απορρίπτοντας αίτημα μιας εταιρείας από το Πουέρτο Ρίκο που ήθελε να χρησιμοποιήσει το όνομα του διαβόητου Κολομβιανού διακινητή ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ για να πουλήσει διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ .

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε υπέρ του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο είχε αρνηθεί την καταχώριση αυτού του εμπορικού σήματος θεωρώντας ότι «αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη».

Η εταιρεία Escobar, με έδρα την αμερικανική επικράτεια του Πουέρτο Ρίκο και η οποία επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα "Pablo Escobar" στην ΕΕ, στη συνέχεια προσέφυγε στο Δικαστήριο της ΕΕ κατά της απόφασης του EUIPO.

Το Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο στην απόφασή του σημείωσε ότι επί της ουσίας το EUIPO είχε αιτιολογήσει ορθώς την απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας, με βάση ιδίως την αρνητική αίσθηση που φέρνει το όνομα Εσκομπάρ κυρίως σε Ισπανούς, και σε εκείνους στην Ευρώπη οι οποίοι είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν τον διαβόητο παράνομο διακινητή.

Ο Πάμπλο Εσκομπάρ, ιδρυτής και αφεντικό του καρτέλ Μεντεγίν, ο οποίος σκοτώθηκε από την αστυνομία το 1993 σε αυτή την πόλη της Κολομβίας, «θεωρείται στην Ισπανία, ως ένα σύμβολο του οργανωμένου εγκλήματος και υπεύθυνος για πολυάριθμα εγκλήματα», σημείωσε το Δικαστήριο.

Έτσι, το EUIPO είχε δίκιο που θεώρησε ότι υπάρχει κίνδυνος οι Ισπανοί, και κατ' επέκταση όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, να συνδέσουν το όνομά του περισσότερο με αυτά τα «εγκλήματα και τα βάσανα» που προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών «παρά με τις πιθανές καλές ενέργειές του υπέρ των φτωχών στην Κολομβία», όπως επιχειρηματολόγησε η εταιρεία.

Το αίτημα για καταχώριση του εμπορικού σήματος του Πάμπλο Εσκομπάρ από την εταιρεία Escobar Inc. χρονολογείται από το 2021. Η εταιρεία είχε αμφισβητήσει την άρνηση του EUIPO, θεωρώντας την άρνησή του ως παραβίαση του δικαιώματος του Κολομβιανού εμπόρου ναρκωτικών στο τεκμήριο αθωότητας (δεν καταδικάστηκε ποτέ ποινικά).

Το Δικαστήριο της ΕΕ δεν διευκρίνισε στη σημερινή του απόφαση τι περιλαμβάνει η «ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών» που προσφέρει αυτή η εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

