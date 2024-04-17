Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα επιβάλει κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων «παραπαίουν», παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, εκ των μεσολαβητών ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς.

«Περνάμε από μία δύσκολη φάση με κάποια πισωγυρίσματα και προσπαθούμε, κατά τον δυνατόν, να την ξεπεράσουμε (...) κατά τρόπο που θα δίνει τέλος στα δεινά του πληθυσμού στην Γάζα και θα επιτύχει την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο Σέιχ Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το Κατάρ, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο, διεξάγουν ως μεσολαβητές συνομιλίες για να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα έχει το σαββατοκύριακο συνομιλίες με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγιε, μετέδωσε το δίκτυο NTV

«Θα φιλοξενήσω τον ηγέτη της παλαιστινιακής υπόθεσης το σαββατοκύριακο. Θα συζητήσουμε πολλά θέματα», δήλωσε ο Ερντογάν απευθυνόμενος σε βουλευτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης χαρακτηρίζοντας την Χαμάς «απελευθερωτικό κίνημα».

