Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: "Σταματήστε το Ιράν τώρα, πριν να είναι αργά" - Επιβάλετε κυρώσεις

Έκκληση του Ισραήλ στη διεθνή κοινότητα να επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν και να κηρύξει τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκράτες

Ισραήλ, Ιράν

Έκκληση στη διεθνή κοινότητα να επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν και να κηρύξει τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκράτες, κάνει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Ισραήλ.  Τοποθέτηση την οποία είχε αναπτύξει από νωρίς σήμερα ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς με άρθρο του στο skai.gr 

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Χαμενεΐ να δηλώνει ότι θα καταστρέψει τη Χάιφα και το Τελ Αβίβ, ενώ υπάρχουν και πλάνα από τους βομβαρδισμούς του περασμένου Σαββάτου. 

Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής: 

"Έρχεται σύντομα κοντά σας...
Σταματήστε το Ιράν τώρα πριν να είναι αργά.. 
Η πυραυλική επίθεση του ιρανικού καθεστώτος στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα έδειξε στον κόσμο τι ακριβώς είναι ικανό να κάνει το Ιράν και τι είναι διατεθειμένο να κάνει.

Επιβάλετε κυρώσεις στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και κηρύξτε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, πριν να είναι πολύ αργά." 

Στην ίδια ανάρτηση προχώρησε και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Ιράν Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark