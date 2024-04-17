Έκκληση στη διεθνή κοινότητα να επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν και να κηρύξει τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκράτες, κάνει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Ισραήλ. Τοποθέτηση την οποία είχε αναπτύξει από νωρίς σήμερα ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς με άρθρο του στο skai.gr

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Χαμενεΐ να δηλώνει ότι θα καταστρέψει τη Χάιφα και το Τελ Αβίβ, ενώ υπάρχουν και πλάνα από τους βομβαρδισμούς του περασμένου Σαββάτου.

Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής:

"Έρχεται σύντομα κοντά σας...

Σταματήστε το Ιράν τώρα πριν να είναι αργά..

Η πυραυλική επίθεση του ιρανικού καθεστώτος στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα έδειξε στον κόσμο τι ακριβώς είναι ικανό να κάνει το Ιράν και τι είναι διατεθειμένο να κάνει.

Επιβάλετε κυρώσεις στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και κηρύξτε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, πριν να είναι πολύ αργά."

Coming to a city near you.



𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐈𝐫𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐰, 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐭’𝐬 𝐭𝐨𝐨 𝐥𝐚𝐭𝐞!



The Iranian Regime’s missile attack on Israel this week showed the world exactly what Iran is capable of and what they are willing to do.



Sanction Iran’s ballistic missile program and… pic.twitter.com/pjJl3tf2wA — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) April 17, 2024

Στην ίδια ανάρτηση προχώρησε και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα

Έρχεται σύντομα κοντά σας...

Σταματήστε το Ιράν τώρα πριν να είναι αργά..

Η πυραυλική επίθεση του ιρανικού καθεστώτος στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα έδειξε στον κόσμο τι ακριβώς είναι ικανό να κάνει το Ιράν και τι είναι διατεθειμένο να κάνει.



Επιβάλετε κυρώσεις στο πρόγραμμα… https://t.co/6pDDOEPjBK — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) April 17, 2024

Πηγή: skai.gr

