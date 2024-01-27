Η Ουάσινγκτον ζητάει από την Κίνα να ασκήσει την επιρροή της στο Ιράν για να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από την Κίνα να ασκήσει την "επιρροή" της στο Ιράν προκειμένου να "σταματήσουν" οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης -- οι οποίοι έχουν την υποστήριξη της Τεχεράνης -- κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν πίεσε τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι να ασκήσει την επιρροή της χώρας του για να βοηθήσει να σταματήσει η υποστήριξη του Ιράν προς τους Χούθι που επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε συγκεκριμένα.

"Το Πεκίνο μας λέει ότι θίγει το θέμα με το Ιράν αλλά εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, και αυτές οι επιθέσεις φαίνεται να συνεχίζονται", δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον περιμένει να δει εάν η Κίνα το κάνει αυτό και πόσο αποτελεσματική θα είναι. Υπογράμμισε ότι ο Τζέικ Σάλιβαν είχε αναφέρει την προσδοκία αυτή της Ουάσινγκτον στις συζητήσεις που μόλις είχε στη Μπανγκόκ με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών.

Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες είχαν συναντήσεις δύο ημερών στην Μπανγκόκ.

