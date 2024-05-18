Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Εργομετρικά πέρασε ο Γιώργος Νίκας

Ο Νίκας θα κάνει προετοιμασία κανονικά με το «τριφύλλι»  

Εργομετρικά πέρασε ο Γιώργος Νίκας, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στον Λεβαδειακό με τη μορφή δανεισμού. Ο 24χρονος πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν με την ομάδα της Βοιωτίας, με την οποία κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλητής και να πάρει την άνοδο στην Stoiximan Super League.

