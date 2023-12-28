Άνοιξε ξανά το θρυλικό εστιατόριο Tour d’Argent στο Παρίσι με ιστορία 441 ετών

Το θρυλικό εστιατόριο Tour d'Argent στο Παρίσι ανοίγει ξανά με θέα την ανακαινισμένη Παναγία των Παρισίων και τους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Το Tour d'Argent διαθέτει κάβα 320.000 μπουκαλιών, μια παγκοσμίου φήμης συνταγή για πάπια και μια μακρά ιστορία 441 ετών. Τώρα, το θρυλικό εστιατόριο πρόκειται να σερβίρει την "plat de resistance" του προσφέροντας στους θαμώνες του απρόσκοπτη θέα στα μεγαλύτερα γεγονότα του 2024, τον ανακατασκευασμένο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων και τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Το Tour d'Argent, ορόσημο της πόλης του Παρισιού, αλλά και έμπνευση για το εστιατόριο στην ταινία "Ratatouille", άνοιξε ξανά πρόσφατα μετά από τη δική του ανακαίνιση – προσαρμογή στον 21ο αιώνα, διατηρώντας ωστόσο τις παραδόσεις.

«Είναι πολύ καθησυχαστικό για πολλούς πελάτες να βλέπουν ότι τέτοιες εγκαταστάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιστορία μας και στη γαλλική γαστρονομική ιστορία», δήλωσε στο Associated Press ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος André Terrail.

Το εστιατόριο ισχυρίζεται ότι είναι το παλαιότερο στο Παρίσι, με την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του, το 1582, να είναι χαραγμένη στις πόρτες. Η ιστορία του θέλει τον βασιλιά Henri IV να έχει φάει εκεί πατέ ερωδιού. Ο «Βασιλιάς του Ήλιου» ο Λουδοβίκος ΙΔ' παρέθεσε ένα γεύμα. Έκτοτε στα τραπέζια του έχουν φάει πρόεδροι, καλλιτέχνες όπως ο Σαλβαδόρ Νταλί, και διασημότητες, συμπεριλαμβανομένης της Μέριλιν Μονρόε.

Σήμερα το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο παραμένει ένα από τα πιο αποκλειστικά μέρη για φαγητό στη γαλλική πρωτεύουσα, απρόσιτο για τους περισσότερους. Το απλούστερο μεσημεριανό μενού σταθερής τιμής κοστίζει 150 ευρώ και το πιο προσιτό δείπνο σταθερής τιμής είναι 360 ευρώ και αυτό χωρίς καν να κοιτάξει κανείς τον κατάλογο της κάβας του των 8 κιλών που ονομάζεται «Βίβλος» .

Αλλά το αναγεννημένο Tour d'Argent προσφέρει επιλογές για όσους θέλουν να αναπνεύσουν στη σπάνια ατμόσφαιρά του χωρίς να επενδύσουν σε ένα πλήρες γεύμα: ένα σαλόνι στο ισόγειο που σερβίρει κρουασάν το πρωί, ένα διπλανό μπαρ που σερβίρει κοκτέιλ στο τζάκι το βράδυ και μια ταράτσα με ανοιχτό μπαρ τους θερμότερους μήνες, απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα του εστιατορίου.

Ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων βρίσκεται στο επίκεντρο της πανοραμικής θέας του. Οι τεχνίτες τοποθετούν ένα νέο κωδωνοστάσιο και στέγη στο μνημείο, αντικαθιστώντας εκείνα που κατέρρευσαν στην πυρκαγιά του 2019 που απείλησε να καταστρέψει ολόκληρο τον μεσαιωνικό καθεδρικό ναό.

«Η Παναγία των Παρισίων είναι ένα ορόσημο και πιθανότατα είχε χάσει την προσοχή από τον Πύργο του Άιφελ», είπε ο Terrail. Μετά την πυρκαγιά, η Παναγία των Παρισίων έλαβε μια ένεση χρηματοδότησης, κυρίως από τις ΗΠΑ με «πολλή αγάπη από το εξωτερικό, για να ανακαινιστεί ο καθεδρικός ναός».

Το Tour d'Argent μετά το κλείσιμο των 18 μηνών λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει ανανεωθεί πλήρως.

Το εστιατόριο άνοιξε ξανά με γενικά θετικές κριτικές, μετά από χρόνια κατά τα οποία θεωρείτο ότι στηριζόταν περισσότερο στην ιστορία του. Η Michelin λέει ότι η κουζίνα και η εξυπηρέτηση ανανεώθηκαν «χωρίς να απομακρύνονται από τη φύση της».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.