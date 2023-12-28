Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα την αυγή σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, κατά την οποία διεξήχθησαν έρευνες σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τα οποία κατηγορούνται από το Ισραήλ ότι μεταφέρουν χρήματα στη Χαμάς, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος, ο Χάζεμ Γκατάουι, σκοτώθηκε και 14 άλλοι τραυματίστηκαν, τέσσερις από τους οποίους από σφαίρες, στις συγκρούσεις που ξέσπασαν με τους Ισραηλινούς στρατιώτες, διευκρίνισε το Wafa.

Άλλοι τρεις Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν από τον στρατό "στα σπίτια τους", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε έρευνες σε πολλά γραφεία συναλλάγματος και "κατέσχεσε 10 εκατομμύρια σεκέλ" (περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ) σε διάφορες πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση κατά των γραφείων συναλλάγματος έγινε μετά την υπογραφή από τον υπουργό Γιοάβ Γκάλαντ "εντολής η οποία τα κατατάσσει ως τρομοκρατικές οργανώσεις", καθώς οι ισραηλινές αρχές τα κατηγορούν για τη μεταφορά κεφαλαίων στη Χαμάς και στον Ισλαμικό Τζιχάντ, τις δύο κύριες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του διεξήγαγαν στην Δυτική Όχθη "ευρεία επιχείρηση για να κατασχέσουν τα τρομοκρατικά κεφάλαια της Χαμάς". Στην ανακοίνωσή του προσθέτει ότι κατασχέθηκαν "εκατομμύρια σεκέλ" και "21 καταζητούμενοι για κατοχή τρομοκρατικών κεφαλαίων" συνελήφθησαν.

Οι έρευνες αυτές διεξήχθησαν εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ξέσπασε μετά την αιματηρή επίθεση στις 7 Οκτωβρίου μαχητών τους στο ισραηλινό έδαφος που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που έγινε βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ, το οποίο ορκίστηκε να "εξαλείψει" τη Χαμάς, διεξάγει βομβαρδισμούς και χερσαία επιχείρηση στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, όπου πάνω από 21.110 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της κυβέρνησης της Χαμάς.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, η κατεχόμενη Δυτική Όχθη αντιμετωπίζει μεγάλη αναζωπύρωση της βίας.

Τουλάχιστον 314 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί από στρατιώτες και σε ορισμένες περιπτώσεις από Ισραηλινούς εποίκους από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

