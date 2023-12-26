Τουλάχιστον ένα μέλος ιρακινής φιλοϊρανικής οργάνωσης έχασε τη ζωή του και άλλα 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα, όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον τριών εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο έδαφος του Ιράκ, σε αντίποινα για επίθεση με drone χθες εναντίον βάσης στην στην Αρμπίλ στην οποία σταθμεύουν στρατεύματα των ΗΠΑ..

Από την επίθεση τραυματίστηκαν «τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί», ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με το αμερικανικό πεντάγωνο.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωνε πως ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε «απαραίτητα και αναλογικά πλήγματα εναντίον τριών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενων από την Κατάεμπ Χεζμπολά και οργανώσεις συνδεόμενες με αυτή».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως μεταξύ άλλων, από τους αμεικανικούς βομβαρδισμούς επλήγη εγκατάσταση των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης») στη Χίλα, την πρωτεύουσα της επαρχίας της Βαβυλώνας, νότια της Βαγδάτης. Εκεί, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 20 τραυματίστηκαν.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δεύτερο πλήγμα, στην Ουάσιτ, στο νότιο Ιράκ.

Οι Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») χαρακτηρίζονται «τρομοκρατική οργάνωση» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ από το 2009.

Την επίθεση στην αμερικανική βάση της Αρμπίλ με drone μιας κατεύθυνσης ανέλαβε η λεγόμενη Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, νεφέλωμα που θεωρείται πως έχουν δημιουργήσει φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες, συνιστώσες των Χασντ ας Σάαμπι, συμμαχίας επισήμως ενταγμένης στις ιρακινές τακτικές δυνάμεις.

Μέρος των Χασντ είναι και η Κατάεμπ Χεζμπολά.

Για «εχθρική ενέργεια» των ΗΠΑ κάνει λόγο η Βαγδάτη

Εν μέσω ανησυχιών για περιφερειακή ανάφλεξη εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν εξαπολυθεί πάνω από 100 επιθέσεις με ρουκέτες ή drones εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή και στη συριακή επικράτεια.

«Οι ΗΠΑ θα αναλαμβάνουν δράση στον χρόνο και με τον τρόπο που επιλέγουν» σε αντίποινα «αν αυτές οι επιθέσεις συνεχιστούν», ανέφερε η Γουότσον στο δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση του Ιράκ έκανε λόγο για «εχθρική ενέργεια» των ΗΠΑ, αναφέροντας πως σκοτώθηκαν «μέλος» των δυνάμεων ασφαλείας και τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους άμαχοι. Προειδοποίησε πως τα πλήγματα «βλάπτουν τις διμερείς σχέσεις» και αποτελούν «απαράδεκτη» παραβίαση της ιρακινής «εθνικής κυριαρχίας».

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014.

Πηγή: skai.gr

