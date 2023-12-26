Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι ένας αντιαρματικός πύραυλος της Χεζμπολάχ έπληξε την ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Ικρίτ, στο βόρειο Ισραήλ. Αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στο συμβάν τραυματίστηκε ένας 80χρονος και εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Καθολική, και όχι ελληνορθόδοξη, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), είναι πάντως σύμφωνα με πληροφορίες η εκκλησία που δέχθηκε την επίθεση.





«Η επίθεση δεν είναι μόνο μια ξεκάθαρη παραβίαση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και μια παραβίαση της ελευθερίας της λατρείας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε το κτίριο στο οποίο κατέφυγε ο τρομοκράτης που εκτόξευσε τον πύραυλο στην εκκλησία (αριστερό βίντεο μέχρι το 5ο δευτερόλεπτο), μια θέση της Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση εκτόξευσε και έναν πύραυλο κοντά σε ένα τζαμί στο βόρειο Ισραήλ.

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון. בנוסף, תצפיתניות צה"ל זיהו מבנה אליו ברח המחבל ששיגר את טיל הנ"ט לעבר כנסייה במרחב שומרה מוקדם יותר היום, כוחות צה"ל תקפו את המבנה >> pic.twitter.com/DryVpStQf0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 26, 2023

Hezbollah attacked the St. Mary’s Greek-Orthodox Church of Iqrit in northern Israel.



An anti-tank missile from Lebanon directly hit the church, injuring a civilian.



This attack is not only a clear violation of @UN Security Council Resolution 1701, but also a violation of the… — Israel Defense Forces (@IDF) December 26, 2023

Τα αίτια μιας έκρηξης κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Νέο Δελχί ερευνούν στο μεταξύ οι ισραηλινές αρχές σε συνεργασία με τις αρχές της Ινδίας, όπως δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών. Από την έκρηξη δεν τραυματίσθηκε κανείς από το προσωπικό της πρεσβείας.

Delhi Fire Service received a call of a blast near the Israel Embassy in the Chanakyapuri area this evening.



"So far nothing has been found at the location," says Atul Garg, Director, Delhi Fire Services pic.twitter.com/Ipd23kciBS — ANI (@ANI) December 26, 2023

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Καταέμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ

Τουλάχιστον ένα μέλος ιρακινής φιλοϊρανικής οργάνωσης Καταέμπ Χεζμπολάχ έχασε τη ζωή του και άλλα 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα, όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον τριών εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο έδαφος του Ιράκ, σε αντίποινα για επίθεση με drone χθες εναντίον βάσης στην στην Αρμπίλ στην οποία σταθμεύουν στρατεύματα των ΗΠΑ..

Από την επίθεση τραυματίστηκαν «τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί», ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με το αμερικανικό πεντάγωνο.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε πως ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε «απαραίτητα και αναλογικά πλήγματα εναντίον τριών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενων από την Κατάεμπ Χεζμπολάχ και οργανώσεις συνδεόμενες με αυτή».

