IDF: Ένας άμαχος και 9 στρατιώτες τραυματίες μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ στην εκκλησία - Δεν είναι ελληνορθόδοξη

Σε σοβαρή κατάσταση ένας εκ των Ισραηλινών στρατιωτών - "Πρόκειται για παραβίαση της ελευθερίας της λατρείας" αναφέρουν οι IDF 

UPDATE: 19:07
Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι ένας αντιαρματικός πύραυλος της Χεζμπολάχ έπληξε την ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Ικρίτ, στο βόρειο Ισραήλ. Αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στο συμβάν τραυματίστηκε ένας 80χρονος και εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες, ένας εκ των οποίων σοβαρά. 

Καθολική, και όχι ελληνορθόδοξη, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), είναι πάντως σύμφωνα με πληροφορίες η εκκλησία που δέχθηκε την επίθεση.

File: Saint Mary's Church in Iqrit, northern Israel (Dr. Avishai Teicher / Wikipedia)

«Η επίθεση δεν είναι μόνο μια ξεκάθαρη παραβίαση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και μια παραβίαση της ελευθερίας της λατρείας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε το κτίριο στο οποίο κατέφυγε ο τρομοκράτης που εκτόξευσε τον πύραυλο στην εκκλησία (αριστερό βίντεο μέχρι το 5ο δευτερόλεπτο), μια θέση της Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση εκτόξευσε και έναν πύραυλο κοντά σε ένα τζαμί στο βόρειο Ισραήλ.

Τα αίτια μιας έκρηξης κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Νέο Δελχί ερευνούν στο μεταξύ οι ισραηλινές αρχές σε συνεργασία με τις αρχές της Ινδίας, όπως δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών. Από την έκρηξη δεν τραυματίσθηκε κανείς από το προσωπικό της πρεσβείας.  

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Καταέμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ 

Τουλάχιστον ένα μέλος ιρακινής φιλοϊρανικής οργάνωσης Καταέμπ Χεζμπολάχ έχασε τη ζωή του και άλλα 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα, όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον τριών εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο έδαφος του Ιράκ, σε αντίποινα για επίθεση με drone χθες εναντίον βάσης στην στην Αρμπίλ στην οποία σταθμεύουν στρατεύματα των ΗΠΑ.. 

Από την επίθεση τραυματίστηκαν  «τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί», ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με  το αμερικανικό πεντάγωνο.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε πως ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε «απαραίτητα και αναλογικά πλήγματα εναντίον τριών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενων από την Κατάεμπ Χεζμπολάχ και οργανώσεις συνδεόμενες με αυτή».

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Χεζμπολάχ
