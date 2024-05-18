Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι ο στρατός ανέκτησε το σώμα ενός επιπλέον ομήρου από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο όμηρος είναι ο 53χρονος Ρον Μπέντζαμιν, ο οποίος απήχθη από τη Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Χαγκάρι ενημέρωσε ότι ο Μπέντζαμιν σκοτώθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κοντά στο Μεφαλσίμ και το σώμα του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός καλεί τους Παλαιστίνιους σε επιπλέον γειτονιές της βόρειας Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς συνεχίζει την επιχείρησή του κατά της Χαμάς στην Τζαμπαλίγια.

Ο αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, δημοσίευσε μαζί με την ανακοίνωση μια λίστα με τις νέες ζώνες που πρέπει να εκκενωθούν.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για την Τζαμπαλίγια, προτού επιχειρήσει στην περιοχή. Έκτοτε έχει επεκτείνει δύο φορές τη ζώνη εκκένωσης με την τελευταία ανακοίνωση να περιλαμβάνει τις περιοχές αλ-Ατάτρα και αλ-Καράμα στην ακτή.

Οι Παλαιστίνιοι πολίτες καλούνται να μετακομίσουν σε καταφύγια δυτικά της πόλης της Γάζας.

Η επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού κατά της Χαμάς στη Τζαμπαλίγια ξεκίνησε αφού η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση ανασυντάχθηκε εκεί.

Σφίγγει ο ισραηλινός κλοιός στη Ράφα - Σφοδρές επιθέσεις και στη βόρεια Γάζα

Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Γάζα με το Ισραήλ να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις σε όλα τα μέτωπα τόσο στον βορρά όσο και στη Ράφα. Τις τελευταίες ώρες ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί στη γειτονιά αλ-Σαλάμ και αλ-Τζενίνα καθώς και στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας κατά μήκος των αιγυπτιακών συνόρων.

Στη Ράφα, ισραηλινός στρατός συγκρούστηκε με Παλαιστίνιους μαχητές με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος και έδαφος συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα.

«Τα στρατεύματα προελαύνουν και επιχειρούν γύρω από αυτές τις περιοχές», αναφέρουν πηγές ασφαλείας.

Το Κάιρο, το οποίο έχει εμπλακεί στις προσπάθειες διαμεσολάβησης κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχει διαμηνύσει ότι μια πιθανή κατάληψη του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας από το Ισραήλ θα εκληφθεί ως παραβίαση της ειρηνευτικής συμφωνίας του 1979 με την Αίγυπτο, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Παράλληλα, στον βορρά στην περιοχή Μπέιτ Λαχία, μάρτυρες ανέφεραν αεροπορικές επιδρομές κοντά στο νοσοκομείο Kamal Adwan το Σάββατο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Το Ισραήλ διεξήγαγε εκ νέου στρατιωτικές επιθέσεις σε περιοχές της βόρειας Γάζας όπου είχε κηρύξει το τέλος των μεγάλων επιχειρήσεων τον Ιανουάριο.

Μάχες σημειώνονται στην περιοχή Τζαμπάλια, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας. Το Σάββατο, τα στρατεύματα και τα τανκς εισήλθαν στους δρόμους της πόλης με ιατρικές πηγές να αναφέρουν ότι 15 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε υπόγεια υποδομή και μεγάλη ποσότητα όπλων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην ανατολική Ράφα από το Givati και την 401η Ταξιαρχία

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ταξιαρχίες Givati και 401 - υπό τη διοίκηση της 162ης Μεραρχίας - διεξάγουν ακριβείς επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς και υποδομών της σε συγκεκριμένες περιοχές της ανατολικής Ράφα.

Στην ανακοίνωσή τους οι ισρραηλινές δυνάμεις αναφέρουν ότι στη διάρκεια επιχειρήσεων που διεξήγαγε η Ταξιαρχία Givati, οι στρατιώτες εξόντωσαν περισσότερους από 80 μαχητές της Χαμάς στην περιοχή. Σε στοχευμένες επιδρομές, στρατιώτες του Τάγματος Τζαμπάρ εντόπισαν μεγάλες ποσότητες όπλων, μεταξύ των οποίων δεκάδες τουφέκια, χειροβομβίδες και πυρομαχικά.

