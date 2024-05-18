Παναθηναϊκός: Σενάριο για Λορέντζο Μπράουν

Νέες πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση του Λορένζο Μπράουν έφερε στο «φως» ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Άρελ Γκίνσμπερ. Διέψευσε όσα έγιναν γνωστά τις τελευταίες ημέρες για συμφωνία του 33χρονου με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε λόγο για δύο ακόμα ομάδες που βρίσκονται… κοντά του.

Οι ομάδες που έχουν προσεγγίσει τον Μπράουν δεν είναι άλλες από τον Παναθηναϊκό και την Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με τον Γκίνσμπερ η Ρεάλ παραμένει το φαβορί για την απόκτησή του καθώς το Ισπανικό διαβατήριο που κατέχει τον καθιστά πολύτιμο για κάθε ομάδα της χώρας. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει υπάρξει ακόμα καμία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Παναθηναϊκό αλλά και τη Φενέρ να έχουν τις πιθανότητές τους για την απόκτηση του πολύπειρου γκαρντ. Όλα αυτά, βέβαια, σε περίπτωση που αποφασίσουν να πληρώσουν το buy-out που έχει θέσει η Μακάμπι στα 800 χιλ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

