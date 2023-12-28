Ο 33χρονος πατέρας ομολόγησε ότι σκότωσε την σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους στο Μο κοντά στο Παρίσι, εξηγώντας ότι «άκουσε φωνές» που του έλεγαν «να κάνει κακό», ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας της πόλης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας στα πτώματα των θυμάτων που βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι της οικογένειας, η 35χρονη μητέρα και οι δύο κόρες της ηλικίας 10 και 7 ετών, δέχθηκαν «κάθε μία περί τις δέκα μαχαιριές με μεγάλη σφοδρότητα», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας Ζαν-Μπατίστ Μπλαντιέ. Τα αγόρια ηλικίας 4 ετών και 9 μηνών αντίστοιχα «πέθαναν από ασφυξία οφειλόμενη σε πνιγμό».

Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο τον πατέρα της οικογένειας, ο οποίος κατά την ανάκριση «δεν κατόρθωσε να εντοπίσει το στοιχείο που τον ώθησε» στις ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. «Διευκρίνισε ότι, μετά τα γεγονότα, "δεν αισθάνεται τίποτε" και "νιώθει κενός"».

Ο άνδρας ακολουθούσε ψυχιατρική αγωγή για την αντιμετώπιση ψυχωτικών και καταθλιπτικών διαταραχών.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, «δήλωσε ότι συνήθιζε να λαμβάνει καθημερινά την φαρμακευτική αγωγή η οποία απαιτείτο -σε μη δικαστικό πλαίσιο- από το 2019, αλλά δεν την είχε λάβει στις 24 Δεκεμβρίου».

Η ακριβής ημερομηνία του δράματος δεν προσδιορίσθηκε στην ανακοίνωση της εισαγγελίας. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα πτώματα την επομένη της βραδιάς των Χριστουγέννων να κείτονται σε διάφορα δωμάτια της κατοικίας.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τους γείτονες που ανησύχησαν λόγω της απουσίας της μητέρας.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την απαγγελία κατηγορίας και την προσωρινή κράτηση του πατέρα στο πλαίσιο έρευνας για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά ανηλίκων κάτω των 15 ετών» και για«ανθρωποκτονία εκ προθέσεως εκ συζύγου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

