Ένα βίντεο και μια φωτογραφία που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να φέρνουν ανθρωπιστική βοήθεια στο νοσοκομείο Σίφα δημοσίευσαν τη Δευτέρα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).



«Τα στρατεύματα παρέδωσαν ανθρωπιστική βοήθεια στην είσοδο του νοσοκομείου», δηλώνει ο ισραηλινός στρατός.



Σε ανακοίνωσή τους οι IDF, αναφέρουν ότι «τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού συνεχίζουν την ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση κατά της Χαμάς σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο νοσοκομείο Σίφα, όπου διεξάγουν έρευνες για υποδομές και όπλα της τρομοκρατικής Χαμάς».



IDF releases footage of troops bringing humanitarian aid to Shifa Hospital. pic.twitter.com/qFlVdvlmuZ November 15, 2023



Ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου Μπένι Γκαντζ διεμήνυσε από πλευράς του ότι «δεν θα υπάρχουν πόλεις ή σπίτια - καταφύγια, θα φτάσουμε σε κάθε μέρος που χρειαζόμαστε για να εξολοθρεύσουμε αυτούς που θα δολοφονούσαν παιδιά - πάνω και κάτω από το έδαφος, στη Γάζα και στον κόσμο».



Ο Γκαντζ απείλησε ότι το Ισραήλ θα φτάσει στους ηγέτες της Χαμάς όπως ακριβώς έφτασε στις εγκαταστάσεις τους στη Γάζα: «Αυτό που κάνουμε στο νότο είναι αποτελεσματικό, μπορεί επίσης να λειτουργήσει στο βορρά [σύνορα με τον Λίβανο], εάν χρειαστεί».



«Ο Γιάχια Σινουάρ νόμιζε ότι θα κατέστρεφε την ισραηλινή κοινωνία», είπε ο Γκάντζ, αναφερόμενος στον ηγέτη της Χαμάς, «Τώρα που βλέπει τι συμβαίνει, ξέρει ότι έχασε όχι μόνο τις μάχες, αλλά και τον πόλεμο».

Οι ΙDF ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι βρήκαν όπλα και περιουσιακά στοιχεία της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία της τρομοκρατικής ομάδας σε αυτό.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ομήρους που κρατούνται αυτή τη στιγμή στο Σίφα, αλλά ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι στην επιχείρηση μπορεί να βρεθούν πληροφορίες για τους αιχμαλώτους.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι δεν υπήρξαν «τριβές» μεταξύ των στρατευμάτων και των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, δημοσίευσε και φωτογραφίες από τις νυχτερινές στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από το νοσοκομείο.

Ισραηλινά τανκς και στρατιωτικά οχήματα βρίσκονται «μέσα στην αυλή του Σίφα», δήλωσε από πλευράς του στο CNN ο Καντέρ αλ Ζα’ανούν, δημοσιογράφος του παλαιστινιακού πρακτορείου ειδήσεων Wafa.



Ο ισραηλινός στρατός «καλεί τους νεαρούς άνδρες μέσω τηλεβόων να σηκώσουν τα χέρια τους, να βγουν έξω και να παραδοθούν», είπε ο Αλ Ζα'ανούν.



Ισραηλινοί στρατιώτες ήταν «στα κτίρια και τα τμήματα (και) διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και ανάκρισης με τους νεαρούς άνδρες εν μέσω έντονων και βίαιων πυροβολισμών μέσα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.



Premature babies undergoing treatment in the neonatal intensive care unit at Al-Shifa hospital in Gaza Strip relocated to another section of the hospital pic.twitter.com/ehQnO260cF — Anadolu English (@anadoluagency) November 14, 2023

Η ακριβής και στοχευμένη επιχείρηση μας κατά της Χαμάς στο Νοσοκομείο Σίφα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο ισραηλινός στρατός.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θερμοκοιτίδες, παιδικές τροφές και ιατρικές προμήθειες που έφεραν τανκς των IDF από το Ισραήλ έχουν φτάσει με επιτυχία στο νοσοκομείο Σίφα» τονίζεται.

Η στρατιωτική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα «σε ένα καθορισμένο συγκρότημα για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες που υποδεικνύουν τρομοκρατική δραστηριότητα» από τη Χαμάς και σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι.



«Πριν εισέλθουν στο νοσοκομείο, οι δυνάμεις μας συνάντησαν εκρηκτικά και ομάδες τρομοκρατών και ακολούθησε μάχη κατά την οποία οι τρομοκράτες εξοντώθηκαν», είπε ο Χαγκάρι.



Οι ιατρικές μας ομάδες και οι αραβόφωνοι στρατιώτες βρίσκονται στο πεδίο για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι προμήθειες φτάνουν σε όσους έχουν ανάγκη.



Οι IDF παρουσίασαν φωτογραφίες των ιατρικών προμηθειών και των βρεφικών τροφών πριν από τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Σίφα.

Ένας γιατρός στο νοσοκομείο ανέφερε από πλευράς του στο Reuters ότι πυροβολισμοί έξω από το νοσοκομείο υποχρέωσαν το προσωπικό του να μην πλησιάζει τα παράθυρα για λόγους ασφαλείας έπειτα από ισραηλινή επιδρομή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα τα ξημερώματα ότι δυνάμεις του διεξάγουν «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» εναντίον μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας.

Αξιωματούχος υγείας της Χαμάς ανέφερε ότι «δεκάδες» στρατιώτες του ισραηλινού στρατού βρίσκονται μέσα σε κτίρια του νοσοκομείου. Ο Δρ. Μουνίρ Αμπού αλ Ρις, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο δυτικό τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου.

«Ακούγονται μεγάλες εκρήξεις» στον τομέα όπου βρίσκονται, και «μέσα στο νοσοκομείο», είπε.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Ασράφ αλ Κίντρα δήλωσε στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο αργότερα πως «ο στρατός κατοχής βρίσκεται στο υπόγειο, ψάχνει το υπόγειο», προσθέτοντας ότι ισραηλινοί στρατιωτικοί «πυροβολούν και χρησιμοποιούν εκρηκτικά».

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ζακούτ, διευθυντή των νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας, αρχικά ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στα χειρουργεία.

Ασθενείς καταλήφθηκαν από πανικό, είπε ο Δρ. Αλ Ρις.

2nd Actual CCTV Footage of Al shifa hospital

Sources claim that heavy tanks also reached Alshifa.

Note that medic already confirmed of no Hammas fighter inside Alshifa

Pray for Palestine 🤲🇵🇸 pray for safety of all para medic staff and kids who are in hospital 🙏#AlShifaHospital pic.twitter.com/OA6BwDvIpS — Palestinian Soul (@NadeemMania) November 15, 2023

Νωρίτερα, ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωνε πως άρχισε επιχείρηση στο Σίφα, στο οποίο βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι, καθώς, σύμφωνα με αυτόν καθώς και εκπρόσωπο της αμερικανικής προεδρίας, εκεί βρίσκεται «στρατηγική» εγκατάσταση της Χαμάς.

Μέλη του «διεξάγουν στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Σίφα», ανέφερε ανακοινωθέν του που δημοσιοποιήθηκε μέσω X (του πρώην Twitter), συνταγμένο στα αγγλικά.

Στις ομάδες που διεξάγουν την επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη «του ιατρικού σώματος» και «αραβόφωνοι» στρατιωτικοί, ενώ έγινε «ειδική εκπαίδευση» προκειμένου να «προετοιμαστούν για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον» με «την πρόθεση να μην πάθουν κακό άμαχοι», που «χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες ασπίδες».

#BREAKING| The Israeli military is breaking into Al Shifa Hospital right now as part of its war on #Gaza's hospitals. The raid comes while there is no press coverage or international organizations from inside the hospital.#انقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/E4Zr6cZcBA — Haider al-Shami (@Shami0x) November 15, 2023

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε «όλοι» οι μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος οι οποίοι, κατ’ αυτόν, βρίσκονται «μέσα» στο νοσοκομείο, να «παραδοθούν».

Δεν έχει δοθεί καμιά διευκρίνιση για το ποιος συγκεκριμένα ήταν ο στόχος της εφόδου.

Ο Δρ. Αλ Ρις είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «τεθωρακισμένα» και «ειδικές δυνάμεις» του Ισραήλ μπήκαν στο συγκρότημα του Σίφα και απηύθυνε έκκληση στον ΟΗΕ και στη διεθνή κοινότητα να παρέμβουν «αμέσως» για να τερματιστεί η επιχείρηση.

Χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, τραυματίες, μέλη του υγειονομικού στρατού κι εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου, είναι στοιβαγμένοι στο κτιριακό συγκρότημα του Σίφα, που είναι περικυκλωμένο «απ’ όλες τις πλευρές» από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τη Χαμάς. Κατά τον διευθυντή του νοσοκομείου, «179 πτώματα» θάφτηκαν χθες Τρίτη σε ομαδικό τάφο.

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

«Υπάρχουν διασκορπισμένα πτώματα στους διαδρόμους του νοσοκομείου και οι θάλαμοι-ψυγεία των νεκροτομείων δεν τροφοδοτούνται πλέον» με ηλεκτρικό ρεύμα, είπε ο Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο, στο επίκεντρο των εχθροπραξιών με μαχητές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

«Η κατοχή (σ.σ. με αυτόν τον όρο αναφέρεται η Χαμάς στο Ισραήλ) και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την επίθεση στο ιατρικό συγκρότημα Σίφα», τόνισε εξάλλου η Χαμάς σε ανακοίνωσή της στα αραβικά.

Νωρίτερα, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα προειδοποιούσε εναντίον πιθανής «σφαγής» στη δομή υγείας.

«Πράσινο φως»;

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως στο Σίφα είναι κρυμμένες στρατηγικές υποδομές της Χαμάς και ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό σαν «ανθρώπινη ασπίδα», κάτι που διαψεύδει το κίνημα.

Υπερθεματίζοντας, ο Λευκός Οίκος ανέφερε χθες Τρίτη ότι η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλο κίνημα, έχουν εγκαταστήσει «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» στο νοσοκομείο Σίφα.

«Η υιοθέτηση από τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο του ψευδούς αφηγήματος της κατοχής κατά το οποίο η αντίσταση χρησιμοποιεί το ιατρικό συγκρότημα Αλ Σίφα για στρατιωτικούς σκοπούς δίνει πράσινο φως στην ισραηλινή κατοχή για να διαπράξει νέες βάρβαρες σφαγές στα νοσοκομεία, με σκοπό να καταστρέψει το σύστημα υγείας της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της συνταγμένη στα αγγλικά η Χαμάς, που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Μετά την έναρξη της επιχείρησης, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας δήλωσε πως «δεν υποστηρίζουμε το να χτυπηθεί νοσοκομείο από τον αέρα και δεν θέλουμε να δούμε (να διεξάγεται) μάχη μέσα σ’ ένα νοσοκομείο όπου αθώοι άνθρωποι, αβοήθητοι άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι, που προσπαθούν να λάβουν την ιατρική περίθαλψη που έχουν ανάγκη, θα βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών». Τονίζοντας πως «δεν θα σχολιάσουμε λεπτομερώς ισραηλινή επιχείρηση σε εξέλιξη», συμπλήρωσε ότι «όπως έχουμε πει ήδη, τα νοσοκομεία και οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται», επαναλαμβάνοντας φράση του προέδρου Μπάιντεν προ ημερών.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η συνεχιζόμενη χρήση του νοσοκομείου Σίφα για στρατιωτικούς σκοπούς τερματίζει την προστασία του δυνάμει του διεθνούς δικαίου», ανέφερε χθες βράδυ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί, λίγο πριν από την έφοδο.

Πανομοιότυπη διατύπωση συμπεριλήφθηκε στο ανακοινωθέν για την επιχείρηση, που διεξάγεται «βάσει πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και λόγω επιχειρησιακής αναγκαιότητας».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Χαγκαρί ο στρατός «ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές της Γάζας πως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες μέσα στο νοσοκομείο έπρεπε να σταματήσουν μέσα σε 12 ώρες» αλλά «δυστυχώς αυτό δεν έγινε».

Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσαν στο ισραηλινό έδαφος μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου, με απολογισμό κάπου 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους. Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας. Με τον πόλεμο πλέον να διανύει την 40ή ημέρα του, στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 11.320 άνθρωποι, επίσης στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους 4.650 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

🚨For 39 days now, Hamas has been launching thousands of rockets at Israeli civilians—today was no different🚨 pic.twitter.com/QiN7ofhf2s — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

